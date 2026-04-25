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रणवीर सिंह को मिली बड़ी राहत, 'कांतारा' मिमिक्री विवाद वाला केस रद्द, मंदिर जाकर माफी मांगेंगे एक्टर

Kantara Mimicry Row: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को 'कांतारा' मिमिक्री विवाद में बड़ी राहत मिली है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ केस को रद्द कर दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 25, 2026 6:08 PM IST

रणवीर सिंह को मिली बड़ी राहत, 'कांतारा' मिमिक्री विवाद वाला केस रद्द, मंदिर जाकर माफी मांगेंगे एक्टर
कांतारा मिमिक्री विवाद में रणवीर सिंह को राहत मिली है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का 'कांतारा' मिमिक्री विवाद (Kantara Mimicry Row) अक्सर चर्चा में रहता है. फिलहाल, इस मामले में एक्टर के लिए राहत भरी खबर आई है. दरअसल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने रणवीर सिंह के खिलाफ चल रहे केस को रद्द कर दिया है. हालांकि, एक्टर को एक विशेष शर्त का पालन करना होगा. रणवीर सिंह को मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में जाकर मांगनी होगी और प्रार्थना करनी होगी. गौरतलब है कि एक्टर ने साल 2025 में एक इवेंट के दौरान साउथ एक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा' के एक सीन की नकल करते हुए दैव को 'फीमेल घोस्ट' कह दिया था.

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कोर्ट में पेश नहीं हुए रणवीर सिंह

एक्टर रणवीर सिंह के वकील साजन पूवैया ने कोर्ट में बिना शर्त माफी का हलफनामा पेश किया. इसके बाद जज ने केस को खारिज कर दिया. इसके साथ ही रणवीर सिंह को मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर जाकर माफी मांगने का आदेश दिया है. एक्टर को मंदिर जाकर माफी मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे. कोर्ट ने केस को रद्द करते हुए रणवीर सिंह को मंदिर जाकर पश्चाताप करने का आदेश दिया. वकील ने बताया कि रणवीर सिंह सुरक्षा कारणों के चलते ज्यादा आवाजाही नहीं कर रहे हैं. इसी कारण मंदिर जाने की कोई निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं की गई. जज ने कहा कि रणवीर सिंह के व्यवहार से लोगों को ठेस पहुंची है. एक्टर को चार सप्ताह के अंदर मंदिर जाकर माफी मांगनी होगी.

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रणवीर सिंह की हुई थी आलोचना

बताते चलें कि साल 2025 में गोवा में आयोजित IFFI के दौरान रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा' के एक सीन की नकल की थी और दैव को फीमेल घोस्ट कहा था. रणवीर सिंह का मिमिक्री वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की थी.

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रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' मचा रही धमाल

रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' की सफलता का जश्न मना रहे हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर ली है और एक महीने से ज्यादा समय से सिनेमाघरों में लोगों का मनोरंजन कर रही है. वहीं, रणवीर सिंह की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह दूसरी बार पिता बनने वाले हैं. उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण ने हाल ही में प्रेग्नेंट होने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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