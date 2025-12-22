Kartik Aaryan Movie: रोमांटिक सीन्स से डायलॉग्स तक, 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, दिया ये सर्टिफिकेट

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के मेकर्स को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि रिलीज से पहले फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने जमकर कैंची चलाई है.

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri U/A Certificate: बॉलीवुड डायरेक्टर समीर विद्वांस के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri) अब सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है. कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) की ये मच अवेटेड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 25 दिसंबर 2025 क्रिसमस (Christmas) के मौके पर रिलीज हो रही है, लेकिन रिलीज से पहली ही मेकर्स को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि फिल्म के कई अहम सीन्स पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई है. आइए जानते हैं फिल्म से कौन-कौन से सीन्स हटाए गए हैं और इसे कौन सा सर्टिफिकेट (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri U/A Certificate) मिला है.

फिल्म में हुए ये बदलाव

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी पर बोर्ड ने जमकर कटौती की है. बोर्ड की तरफ से फिल्म में कुल तीन बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं.

बोर्ड ने कए फिल्म में ये 3 अहम बदलाव

पहला जो सबसे अहम बदलाव है वो एक रोमांटिक सीन से जुड़ा है, जिसे बोर्ड ने जरूरत से ज्यादा बोल्ड मानते हुए छोटा करने का निर्देश दिया.

दूसरा फिल्म के कुछ डायलॉग्स और सबटाइटल्स में इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों को हटाने या म्यूट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं.

वहीं तीसरा बदलाव दूसरे पार्ट के एक सीन में करने को कहा गया है, जिसमें अश्लील एक्सप्रेशन को दिखाया गया है, जिसे बोर्ड ने म्यूट करने और हटाने का निर्देश दिया है.

कौन सा सर्टिफिकेट मिला?

इन सभी बदलावों में मेकर्स ने बिना किसी आपत्ति के काम किया, जिसके बाद फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की यानी सेंसर बोर्ड की तरफ से U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया गया है. इस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि, इस फिल्म को 16 साल से कम के उम्र के दर्शक मां-बाप की निगरानी में ही देख सकेंगे. दरअसल, यह फैसला फिल्म के कुछ सीन और डायलॉग्स को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

कितनी लंबी है कार्तिक-अनन्या की फिल्म?

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की मूवी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस के मौके पर यानी 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसकी लंबाई 2 घंटे 25 मिनट और 41 सेकंड है. मेकर्स को उम्मीद है कि ये मूवी दर्शकों को थिएटर्स तक खींच लाने में सफल रहेगी.

