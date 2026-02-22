ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 90 करोड़ का बजट, भरपूर रोमांस... फिर भी थिएटर्स में नहीं मिले दर्शक, बुरी तरह पिटी साल 2025 की ये फि...

90 करोड़ का बजट, भरपूर रोमांस... फिर भी थिएटर्स में नहीं मिले दर्शक, बुरी तरह पिटी साल 2025 की ये फिल्म

साल 2025 में कई बड़ी फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 22, 2026 8:33 PM IST

90 करोड़ का बजट, भरपूर रोमांस... फिर भी थिएटर्स में नहीं मिले दर्शक, बुरी तरह पिटी साल 2025 की ये फिल्म
tu mera mei teri

बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि चमकता हुआ हर सितारा बॉक्स ऑफिस पर टेस्ट पार नहीं करा सकता. साल 2025 में इस बात की सबसे बड़ी गवाह बनी कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी'. करीब 90 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट और करण जौहर जैसे दिग्गज प्रोड्यूसर के नाम के बावजूद, यह फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों के लिए तरस गई. क्रिसमस के सुनहरे मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म से उम्मीद थी कि यह बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर देगी, लेकिन हकीकत में फिल्म ने मेकर्स की उम्मीदों पर पानी फेर दी.

Also Read
OTT Releases: फरवरी के थर्ड वीक में Netflix, Jio Hotstar, Zee5 पर रिलीज होंगी ये सीरीज-फिल्में, देखें पूरी लिस्ट

कमजोर कहानी की वजह से फ्लाॅप हुई फिल्म

कार्तिक आर्यन इस बार अपने जादू को स्क्रीन पर दोहराने में नाकाम रहे. फिल्म के प्रमोशन के दौरान कार्तिक और अनन्या की केमिस्ट्री को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बनाया गया था. ट्रेलर को करोड़ों व्यूज मिले और गाने भी चार्टबस्टर रहे, लेकिन जैसे ही फिल्म पर्दे पर रिलीज हुई इसकी कहानी की कमियों ने सारा खेल बिगाड़ दिया.

Also Read
TMMTMTTM Box Office Collection Day 11: कार्तिक आर्यन की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के सामने फेल हो गई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', वीकेंड पर इतनी हुई कमाई

रोमांस का ओवरडोज

फिल्म में रोमांस तो कूट-कूटकर भरा गया था, लेकिन दर्शकों को बांधे रखने वाली सॉलिड स्क्रिप्ट ही नहीं थी. पहले ही दिन क्रिटिक्स ने फिल्म को आउटडेटेड और कमजोर बताकर ठंडे रिव्यूज दिए. इसका असर यह हुआ कि दूसरे दिन से ही सिनेमाघरों में सन्नाटा नजर आने लगा.

Also Read
TMMTMTTM BO Collection Day 4: 'धुरंधर' की सुनामी में कार्तिक आर्यन की फिल्म ने की इतनी कमाई, जानें पहले वीकेंड का कैसा रहा हाल

बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल

फिल्म जगत के अनुसार, यदि कोई फिल्म 90 करोड़ में बनती है, तो उसे हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 150 करोड़ का कारोबार करना पड़ता है. लेकिन 'तू मेरी मैं तेरा...' ने घरेलू बाजार में महज 30 करोड़ के आंकड़े पर सिमट गई. वहीं दुनियाभर में फिल्म ने केवल 48.02 करोड़ की कमाई की. रिपोर्ट के मुताबिक, यह फिल्म अपनी लागत का आधा हिस्सा भी वसूल नहीं पाई, जिससे यह साल 2025 की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई.

दिग्गजों की मौजूदगी भी नहीं आई काम

हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में केवल युवा सितारे ही नहीं, बल्कि जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता जैसे कलाकार भी शामिल थे. बावजूद इसके, स्क्रीनप्ले इतना खराब था कि कोई भी कलाकार फिल्म को डूबने से नहीं बचा सका. पहले हफ्ते के बाद ही देशभर के कई शहरों में फिल्म के शोज को घटा दिया गया या पूरी तरह बंद कर दिया गया. यह फिल्म कार्तिक आर्यन के करियर के लिए एक बड़ा फ्लाॅप साबित हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Aananya Panday Ananya Kartik Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Film