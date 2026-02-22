90 करोड़ का बजट, भरपूर रोमांस... फिर भी थिएटर्स में नहीं मिले दर्शक, बुरी तरह पिटी साल 2025 की ये फिल्म

साल 2025 में कई बड़ी फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई.

बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि चमकता हुआ हर सितारा बॉक्स ऑफिस पर टेस्ट पार नहीं करा सकता. साल 2025 में इस बात की सबसे बड़ी गवाह बनी कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी'. करीब 90 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट और करण जौहर जैसे दिग्गज प्रोड्यूसर के नाम के बावजूद, यह फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों के लिए तरस गई. क्रिसमस के सुनहरे मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म से उम्मीद थी कि यह बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर देगी, लेकिन हकीकत में फिल्म ने मेकर्स की उम्मीदों पर पानी फेर दी.

कमजोर कहानी की वजह से फ्लाॅप हुई फिल्म

कार्तिक आर्यन इस बार अपने जादू को स्क्रीन पर दोहराने में नाकाम रहे. फिल्म के प्रमोशन के दौरान कार्तिक और अनन्या की केमिस्ट्री को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बनाया गया था. ट्रेलर को करोड़ों व्यूज मिले और गाने भी चार्टबस्टर रहे, लेकिन जैसे ही फिल्म पर्दे पर रिलीज हुई इसकी कहानी की कमियों ने सारा खेल बिगाड़ दिया.

रोमांस का ओवरडोज

फिल्म में रोमांस तो कूट-कूटकर भरा गया था, लेकिन दर्शकों को बांधे रखने वाली सॉलिड स्क्रिप्ट ही नहीं थी. पहले ही दिन क्रिटिक्स ने फिल्म को आउटडेटेड और कमजोर बताकर ठंडे रिव्यूज दिए. इसका असर यह हुआ कि दूसरे दिन से ही सिनेमाघरों में सन्नाटा नजर आने लगा.

बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल

फिल्म जगत के अनुसार, यदि कोई फिल्म 90 करोड़ में बनती है, तो उसे हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 150 करोड़ का कारोबार करना पड़ता है. लेकिन 'तू मेरी मैं तेरा...' ने घरेलू बाजार में महज 30 करोड़ के आंकड़े पर सिमट गई. वहीं दुनियाभर में फिल्म ने केवल 48.02 करोड़ की कमाई की. रिपोर्ट के मुताबिक, यह फिल्म अपनी लागत का आधा हिस्सा भी वसूल नहीं पाई, जिससे यह साल 2025 की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई.

दिग्गजों की मौजूदगी भी नहीं आई काम

हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में केवल युवा सितारे ही नहीं, बल्कि जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता जैसे कलाकार भी शामिल थे. बावजूद इसके, स्क्रीनप्ले इतना खराब था कि कोई भी कलाकार फिल्म को डूबने से नहीं बचा सका. पहले हफ्ते के बाद ही देशभर के कई शहरों में फिल्म के शोज को घटा दिया गया या पूरी तरह बंद कर दिया गया. यह फिल्म कार्तिक आर्यन के करियर के लिए एक बड़ा फ्लाॅप साबित हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

