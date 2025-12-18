Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज, अधूरे प्यार की कहानी देख हो जाएंगे इमोशनल

बॉलीवुड के 'हार्टथ्रॉब' कार्तिक आर्यन और चुलबुली अनन्या पांडे एक बार फिर बड़े पर्दे पर रोमांस का तड़का लगाने के लिए तैयार हैं. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे को एक-साथ देखने के लिए लोग बेहद बेताब हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसने आते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी है. खूबसूरत लोकेशन्स, शानदार म्यूजिक और दिल छू लेने वाले डायलॉग्स के साथ यह फिल्म एक परफेक्ट 'हॉलीडे ट्रीट' लग रही है. फिल्म की कहानी दो बिल्कुल अलग किरदारों, रे (कार्तिक आर्यन) और रूही (अनन्या पांडे) के इर्द-गिर्द बुनी गई है. रे लॉस एंजिल्स का रहने वाला एक कूल और बिंदास लड़का है, जो 'आज' में जीने का यकीन रखता है. उसका डायलॉग— “कोई कहता है थिंक अबाउट द फ्यूचर, कोई कहता है पास्ट के हिसाब से चलो, मैं मानता हूं बी इन द मोमेंट”—फिल्म की थीम को सेट करता है.
इस फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज
वहीं दूसरी तरफ आगरा की रहने वाली एक ऐसी लड़की रूही की कहानी है, जो आज के दौर में भी 90 के दशक वाली 'क्लासिक लव स्टोरी' का सपना देखती है. एक इंटरनेशनल हॉलीडे के दौरान इन दोनों की मुलाकात होती है. शुरुआत मस्ती और मजाक से होती है, लेकिन धीरे-धीरे यह लव स्टोरी इमोशनल मोड़ ले लेती है, जहां रिश्तों की दर्दनाक कहानी सामने आने लगती हैं. इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता जैसे मंझे हुए कलाकार सपोर्टिंग रोल्स में नजर आएंगे. फिल्म के गाने ट्रेलर रिलीज के साथ ही चर्चा में आ गए हैं. करण जौहर, आदर पूनावाला और धर्मा प्रोडक्शंस की टीम ने इसे प्रोड्यूस किया है. आपको बता दें कि यह फिल्म 25 दिसंबर 2025 को, यानी क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
'पति, पत्नी और वो' के बाद फिर जमी जोड़ी
कार्तिक और अनन्या की साथ में यह दूसरी फिल्म है. इससे पहले फैंस ने उन्हें 'पति, पत्नी और वो' में खूब पसंद किया था. इस बार धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी केमिस्ट्री और भी निखर कर सामने आ रही है. ट्रेलर को देखकर साफ है कि समीर विद्वानश के निर्देशन में बनी यह फिल्म केवल रोमांस ही नहीं, बल्कि फैमिली ड्रामा का भी तड़का लगाएगी. वहीं इस फिल्म की कहानी इमोशनल रूप भी लेगी, जो शायद लोगों की आंखें भी नम कर दे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
