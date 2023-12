Kartik Aaryan And Sara Ali Khan In Bhool Bhulaiyaa 3 : बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है। कार्तिक आर्यन की साल 2022 में आई फिल्म 'भूल भुलैया 2' को लोगों ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म के बाद फैंस फिल्म 'भूल भुलैया 3' (Bhool Bhulaiyaa 3) की डिमांड करने लगे और फिर मेकर्स ने इसे करने का मन बनाया है। अब कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 3' को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दरअसल, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिल्म 'भूल भुलैया 3' में कार्तिक आर्यन के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) नजर आने वाली हैं। आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। Also Read - 'भूल भुलैया 3' से नहीं होगा 'हाउसफुल 5' का क्लैश, अक्षय कुमार की फिल्म अब इस दिन होगी रिलीज

फिल्म 'भूल भुलैया 3' की फरवरी से शुरू होगी शूटिंग

'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, सोर्स से मिली जानकारी में बताया गया है कि फिल्म 'भूल भुलैया 3' में कार्तिक आर्यन और सारा अली खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। इस फिल्म को प्रोड्यूसर भूषण कुमार और कार्तिक आर्यन इस फेवरेट फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट पर बेहतरीन काम किया और अगले साल यानी 2024 की फरवरी से फिल्म को फ्लोर पर ले जाने के लिए उत्साहित हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कार्तिक आर्यन और सारा अली खान बहुत अच्छे दोस्त हैं और फिल्म 'भूल भुलैया 3' के साथ इस दोस्ती को पेशेवर मोर्चे पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस फिल्म की शूटिंग फरवरी से शुरू होगी और तीन महीने तक की जाएगी। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की फिल्म 'भूल भुलैया 3' को दिवाली, 2024 पर सिनेमाघरों में रिलीज करने का प्लान है। हालांकि, इसक लेकर मेकर्स की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है।

कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्में

कार्तिक आर्यन के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी पाइपलाइन में 'भूल भुलैया 3' के अलावा 'चंदू चैंपियन', 'आशिकी 3' और 'कैप्टन इंडिया' जैसी फिल्में हैं। कार्तिक आर्यन पिछल बार जून में रिलीज हुई फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' में कियारा आडवाणी के साथ नजर आए थे। कार्तिक आर्यन की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।