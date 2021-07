Baiju Bawra: तो क्या Kartik Aaryan के हाथ से निकली Sanjay Leela Bhansali की भी फिल्म? यहां जानें सच्चाई

Kartik Aaryan and Sanjay Leela Bhansali are not collaborating for Baiju Bawra: बॉलीवुड फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैपनिंग स्टार हैं। यूथ के बीच कार्तिक आर्यन की बढ़ती फैन फॉलोइंग का फायदा कई निर्माता-निर्देशक उठाना चाहते हैं। यही वजह है कि इन दिनों कार्तिक आर्यन एक से बढ़कर एक फिल्म मेकर से मुलाकात कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में कई बार फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन को बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) के दफ्तर के बाहर स्पॉट किया गया। जिसके बाद रिपोर्ट्स सामने आने लगी कि कार्तिक आर्यन की एंट्री संजय लीला भंसाली की 300 करोड़ी फिल्म बैजू बावरा में हो गई है। हालांकि इन रिपोर्ट्स पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आ पाया है। Also Read - Baiju Bawra में Kartik Aaryan के साथ रोमांस करेगी ये हसीना!! जानिए नाम

इस बीच पिंकविला की लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कार्तिक आर्यन और संजय लीला भंसाली, बैजू बावरा (Baiju Bawra) या फिर हीरा मंडी (Heera Mandi) के लिए हाथ नहीं मिला रहे हैं। करीबी सूत्र ने बताया है कि दोनों के बीच दरअसल, किसी और ही प्रोजेक्ट के लिए चर्चा हो रही है। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी एक वेब सीरिज है। जिसे मेकर्स नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। इस वेब सीरीज में माधुरी दीक्षित से लेकर मनीषा कोईराला, सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी, निमरत कौर और सयानी गुप्ता जैसे कलाकार लीड रोल में है। ये वेब शो 8 एपिसोड का होगा जिसके दो एपिसोड खुद संजय लीला भंसाली डायरेक्ट करेंगे बाकी के 6 का निर्देशन विभु पुरी करने वाले हैं।

इसके अलावा संजय लीला भंसाली बैजू बावरा को लेकर भी चर्चा में हैं। जिसके लिए एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा है। कुछ दिनों पहले ही कार्तिक आर्यन, दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन तीनों ही संजय लीला भंसाली से मिलने पहुंचे थे। तभी ये से कयास लगने लगे थे। इनके अलावा संजय लीला भंसाली अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज की तैयारी में बिजी है। जिसमें आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आने वाली हैं।