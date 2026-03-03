Movie Re-Release: कार्तिक आर्यन की ये सुपरहिट मूवी सिनेमाघर में फिर देगी दस्तक, इस डेट को होगी रिलीज...

Kartik Aaryan movie Re-Release: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की एक फिल्म फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को पहले बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था.

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) पिछली बार साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. इसके बाद से कार्तिक आर्यन के फैंस उनकी आने वाली फिल्मों का बेसब्री का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच एक्टर की एक सुपरहिट फिल्म फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. कार्तिक आर्यन की फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' (Sonu Ke Titu Ki Sweety) से दोबारा बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. इसके बाद उनके तमाम चाहने वाले फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. आइए जानते हैं कि कार्तिक आर्यन की फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' दोबारा कब थिएटर में आएगी.

फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' होगी री-रिलीज

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' साल 2018 में 23 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म ने 108.95 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. कार्तिक आर्यन की फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' को ओटीटी पर लोगों ने खूब देखा और टीवी पर आती है तो काफी पसंद की जाती है. अब ये मूवीज सिनेमाघरों में फिर रिलीज होने वाली है. ये फिल्म आने वाले शुक्रवार यानी 6 मार्च को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. कार्तिक आर्यन की फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' होली पर मजा दोगुना करने आ रही है. अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म को दोबारा रिलीज करने पर मेकर्स को कितना फायदा होगा.

कार्तिक आर्यन की आने वाली मूवीज

लव रंजन के डायरेक्शन में बनी कार्तिक आर्यन की फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' में नुसरत भरूचा और सनी सिंह भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे. फिल्म की कहानी ने लोगों का ध्यान खींचा था. दोस्ती और प्यार के बीच होने वाली टकराहट बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है. कार्तिक आर्यन के वर्क फ्रंट की बात करें उनकी पाइपलाइन में फिल्म 'नागजिला' के अलावा डायरेक्टर अनुराग बसु की एक अनटाइटल्ड फिल्म है. एक्टर की इस अनाम फिल्म में उनके साथ श्रीलीला काम करते नजर आएंगे. कार्तिक आर्यन की इन अपकमिंग मूवीज को देखने के लिए उनके तमाम चाहने वाले फैंस बेसब्र हो रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more