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Naagzilla Release Date: 'नागजिला' की रिलीज डेट हुई लॉक, इस दिन थिएटर्स में धमाका करेंगे कार्तिक आर्यन

Naagzilla Release Date Out: 'कार्तिक आर्यन' पिछले काफी समय से करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म 'नागजिला' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का ऐलान किया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 15, 2026 4:46 PM IST

Naagzilla Release Date: 'नागजिला' की रिलीज डेट हुई लॉक, इस दिन थिएटर्स में धमाका करेंगे कार्तिक आर्यन
'नागजिला' की रिलीज डेट आउट

Kartik Aaryan Naagzilla Release Date Out: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'भूल भुलैया' के 'रूह बाबा' बनकर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाले कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) एक बार फिर से थिएटर्स में आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि, इस बार वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी. बॉलीवुड में रोमांस और और हॉरर-कॉमेडी जैसी फिल्मों के लिए जानें जाने वाले कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan Upcoming Movie) इस बार क्रेचर कॉमेडी फिल्म 'नागजिला' (Naagzilla) से गदर काटने वाले हैं. करण जौहर (Karan Johar) के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है.

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सामने आई Kartik Aaryan की Naagzilla की रिलीज डेट

कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) के फैंस के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि जब से करण जौहर की फिल्म 'नागजिला' की एनाउंसमेंट और पहला पोस्टर सामने आया था, तभी से फैंस इस मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और इससे जुड़ी हर अपडेट्स की राह देखते रहते हैं, ऐसे में फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. दरअसल, मशहूर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म 'नागजिला' (Naagzilla) का पोस्ट साझा करते हुए फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया है.

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कब रिलीज होगी Naagzilla?

तरण ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'धर्मा प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स की आने वाली फिल्म 'नागजिला' की रिलीज डेट लॉक हो गई है. कार्तिक आर्यन स्टारर यह क्रेचर कॉमेडी फिल्म 12 फरवरी 2027 को वैलेंटाइन्स डे वीक (Naagzilla Release Date) में थिएटर्स में रिलीज होगी.' तो इस वैलेंटाइन्स डे पर प्यार नहीं बल्कि इच्छाधारी सांपों की दुनिया को देखने के लिए तैयार हो जाइए.

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क्या है फिल्म की कहानी?

आपको बता दें कि, इस इस फिल्म को करण जौहर, महावीर जैन, अदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता, मृगदीप सिंह लांबा और नीतू एम. जैन मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म की कहानी गौतम मेहरा ने लिखी है और इसके को-प्रोड्यूसर मैरिजे डिसूजा और दिव्यांश जैन हैं. धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही फिल्म 'नागजिला' लोककथाओं और इच्छाधारी सांपों के रहस्यमयी दुनिया को एक मजेदार और मॉर्डन ट्विस्ट के साथ दर्शकों के सामने आएगी. इस मूवी की खास बात ये है कि, इस 'नागों के संसार' को 'फुकरे' फेम मृगदीप सिंह लांबा डायरेक्ट कर रहे हैं इससे तो ये साफ हो गया है कि, इसमें हंसी और पागलपन देखने को मिलेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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