बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन इंडस्ट्री के सबसे चार्मिंग एक्टर्स में से एक हैं। फिल्म स्टार की सिंपलिसिटी, क्यूटनेस, फनी नेचर और शानदार एक्टिंग के चलते उनके करोडो़ं दीवाने हैं। यही वजह है कि फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्मों पर उनके फैंस की हमेशा नजर बनी रहती है। फिल्म स्टार सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहते हैं। साथ ही वो अपने फैंस के साथ भी जुड़े रहते हैं। ऐसे में उनकी फैन फॉलोइंग दिन रात बढ़ती जा रही है। मगर अब हाल ही में फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए एक ऐसा इशारा कर दिया है। जिससे उनके फैंस परेशान हो उठे हैं।

तो क्या एक्टिंग छोड़ेंगे कार्तिक आर्यन?

फिल्म स्टार सोशल मीडिया की जान हैं। हाल ही में वो बैंग्लुरू घूमने गए थे। जहां उन्होंने दोस्तों संग कई लजीज डिशेज का स्वाद चखा। इसके लिए फिल्म स्टार कई अलग-अलग रेस्टोरेंट गए और जमकर खाया। अब यहां की ये तस्वीरें शेयर कर फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'बैंग्लुरू में इतनी शानदार और यूनिक इटरीज में घूमकर सोच रहा हूं कि फूड ब्लॉगर बन जाऊं।' इसके साथ ही एक्टर ने हंसने वाली इमोजीस भी शेयर की हैं। कार्तिक आर्यन की ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं।

कार्तिक आर्यन की इस पोस्ट पर लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स

जाहिर है कि कार्तिक आर्यन इस दौरान फैंस के साथ मसखरी कर रहे थे। एक्टर की ये पोस्ट एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में आते ही छा गईं। मगर अब एक्टर की इस पोस्ट पर कई फिल्म स्टार्स और फैंस के कमेंट्स आने लगे। इस पर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने उनसे पूछा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्होंने वो खास चीज भी खाई जो उन्होंने उन्हें बताई थी। तो वहीं, एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'कंट्रोल उदय'

इन फिल्मों में बिजी हैं कार्तिक आर्यन

बता दें कि फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूल भुलैया 3' को लेकर चर्चा में हैं। इस मूवी में फिल्म स्टार के साथ लीड रोल में तृप्ति डिमरी नजर आने वाली हैं। जबकि, इसके अलावा वो मूवी 'चंदू चैंपियन' को लेकर भी चर्चा में हैं। साथ ही वो धर्मा प्रोडक्शन्स के साथ भी अपनी अगली अनाम फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। तो क्या आप कार्तिक आर्यन की इन फिल्मों को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।