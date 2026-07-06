Lock Upp 2 में सुनीता आहूजा का इमोशनल ब्रेकडाउन देख तड़प उठीं कश्मीरा शाह, कहा- 'उसकी जिंदगी नर्क बना दो!'

Kashmera Shah Supports to Mami Sunita Ahuja: बॉलीवुड स्टार गोविंदा (Govinda) की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) अक्सर अपने बेबाक बयानों और सोशल मीडिया अपीयरेंस से धमाका करती रहती हैं. हालांकि, इन दिनों वह एकता कपूर के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में नजर आ रही हैं. शो शुरू होने के साथ ही कंटेस्टेंट्स 1 करोड़ रुपए की प्राइज मनी के लिए कडा मुकाबला कर रहे हैं. ड्रामे और टास्कों के बीच अब सुनीता आहूजा से जेल का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा है. दरअसल, शो के हालिया एपिसोड में सुनीता के सब्र का बांध ऐसा टूटा कि वो कैमरे के सामने ही फूट-फूटकर रोने लगीं और शो छोड़ने की जिद पर अड़ गईं. मामी की ये हालत देख, कभी उनसे छत्तीसगढ़ का आंकड़ा रखने वाली बहू कश्मीरा शाह (Kashmera Shah) तड़प उठीं और सरेआम मामी का सपोर्ट करते हुए उन्हें तड़पाने वालों की जिंदगी नर्क बनाने की बात कह डाली.
दरअसल, रितेश देशमुख और फराह खान के होस्ट वाले इस शो में रविवार का एपिसोड काफी हाई-वोल्टेज रहा. हुआ ये कि शो के कंटेस्टेंट्स ने अपना पूरे हफ्ते का बजट उड़ा दिया, जिसकी सजा सबको भुगतनी पड़ी और घरवालों को 12 घंटे से ज्यादा समय तक बिना खाने रहना पड़ा. इसका नतीजा ये हुआ कि, भूख और थकावट से परेशान होकर सुनीता आहूजा कैमरे के सामने रो पड़ीं. उन्होंने रोते हुए कहा कि, वह अब इस शो में और नहीं रहना चाहतीं और इसे छोड़ना चाहती हैं. बात यहीं नहीं रुकी, सुनीता ने सुबह का नाश्ता करने से भी साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, 'अगर इस शो से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता बीमार पड़ना है, तो मैं बीमार होना ही पसंद करूंगी, लेकिन यहां नहीं रहूंगी.'
सुनीता आहूजा का यह इमोशनल ब्रेकडाउन देखकर उनकी बहू कश्मीरा शाह खुद को रोक नहीं पाईं और उन्होंने तुरंत इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी मामी का हौसला बढ़ाया और उन्हें तड़पाने वालों की जिंदगी नर्क बनाने की सलाह भी दी. कश्मीरा ने पोस्ट में लिखा, 'मामी मजबूत बनो, तुम अकेली नहीं हो. हम सब तुम्हारे साथ हैं. किसी को भी खुद पर हावी मत होने दो. चाहे शो हो या असल जिंदगी, तुम जैसी हो वैसी ही रहो. जो कोई भी तुम्हें परेशान कर रहा है, उसे ऐसा सबक सिखाओ कि उसे नर्क याद आ जाए. तुम्हारी ये 'डेविल्स एंजेल' तुम्हारी रक्षा के लिए यहां मौजूद है. मैं वादा करती हूं कि मैं किसी को भी तुम्हें नीचा नहीं दिखाने दूंगी और न ही रोने दूंगी. मुझे पता है कि तुम सबको मुंहतोड़ जवाब दे सकती हो, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए चुप हो क्योंकि तुम्हें घर वापस आना है.'
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कश्मीरा ने आगे लिखा, 'मेरा कहना तो यह है कि वहां टिकी रहो, डटी रहो और जो कोई भी तुम्हें इस शो में टॉर्चर कर रहा है, उसकी जिंदगी नर्क बना दो. मेरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा.'
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गौरतलब है कि, शो के दौरान सुनीता आहूजा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी कर रही हैं. को-कंटेस्टेंट श्रेया कालरा से बात करते हुए सुनीता ने बताया कि शादी के शुरुआती दिनों से ही उन्हें धोखे का सामना करना पड़ा था. सुनीता ने खुलकर कहा कि, गोविंदा उस समय फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, इसलिए वह इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती थीं और न ही उन्होंने कभी रिश्ता तोड़ा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…