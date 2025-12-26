Katrina Kaif ने बेटे संग सेलिब्रेट पहला क्रिसमस, मां बनने के बाद शेयर की पहली पोस्ट...

Katrina Kaif First Christmas With Baby Boy: बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने बीते नवंबर में बेटे को जन्म दिया था. उन्होंने अपने पति विक्की कौशल के साथ न्यू बॉर्न बेबी के साथ पहला क्रिसमस सेलिब्रेट किया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ (Katrina Kaif) इस साल मां बनी हैं. उन्होंने अपने बेटे के साथ पहला क्रिसमस सेलिब्रेट किया है. कटरीना कैफ ने क्रिसमस सेलिब्रेशन की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके साथ पति विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के अलावा फैमिली के अन्य लोग नजर आ रहे हैं. हालांकि, एक्ट्रेस ने बेटे की झलक नहीं दिखाई है. कटरीना कैफ ने मां बनने के बाद पहली पोस्ट शेयर की है. उनकी इस तस्वीर पर तमाम चाहने वाले फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. बताते चलें कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी के चार साल बाद माता-पिता बने हैं.

कटरीना कैफ की पोस्ट पर आए ये कमेंट

कटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है. जिसमें वह क्रिसमस के साथ पोज देते नजर आ रही हैं. कटरीना कैफ के साथ उनके पति विक्की कौशल, देवर सनी कौशल और उनके भाई सेबेस्टियन लॉरेंट मिशेल भी पोज दे रहे हैं. कटरीना कैफ ने जहां रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है, वहीं तीनों ने रेड-व्हाइट कलर की सांता क्लॉज वाली टोपी पहनी हुई है. कटरीना कैफ ने इस फोटो के साथ कैप्शन लिखा है, 'सभी को प्यार, खुशी और शांति मिले. मैरी क्रिसमस.' एक्ट्रेस की पोस्ट पर फैंस ने कमेंट की बौछार कर दी और इसमें से अधिकतर लोगों ने उनके बच्चे को लेकर रिएक्शन दिए. एक फैन ने लिखा है, 'घर का नया सदस्य कहां है.' एक फैन ने लिखा है, 'जूनियर विकी नहीं दिख रहा है.' एक फैन ने लिखा है, 'बच्चे के साथ मम्मी-पापा का पहला क्रिसमस.' एक फैन ने लिखा है, 'कटरीना कैफ का ग्लो देखो.'

कटरीना कैफ ने साल 2021 में की थी शादी

कटरीना कैफ के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार साल 2024 की जनवरी में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'मैरी क्रिसमस' में नजर आई थीं. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उनके साथ साउथ एक्टर विजय सेतुपति थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी. कटरीना कैफ के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कई फिल्में शामिल हैं. कटरीना कैफ की निजी जिंदगी पर नजर डालें तो उन्होंने बॉलीवुड एक्टर को विक्की कौशल को लंबे समय तक डेट किया और 2021 के दिसंबर में शादी की थी. शादी के चार साल बाद दिसंबर, 2025 में ये कपल माता-पिता बना है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

