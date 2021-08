Katrina Kaif and Vicky Kaushal fought over engagement news: बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ (Katrina Kaif) को लेकर बीते दिनों ऐसी खबरें सामने आई थीं कि उन्होंने अपने कथित बॉयफ्रेंड विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के साथ सगाई कर ली है। कटरीना कैफ और विक्की कौशल को बीते एक साल में कई बार साथ देखा जा चुका है, जिस कारण लोग यह मानने को मजबूर हो गए कि ये शादी करने वाले हैं। हालांकि विक्की कौशल के पिता श्याम कौशल ने इन खबरों को झूठ बताते हुए कहा कि उनके बेटे की सगाई नहीं हुई है। Also Read - Tiger 3 के सेट से वायरल हुआ Salman Khan का फर्स्ट लुक, गच्चा खा गईं लोगों की आंखें

बॉलीवुड लाइफ के हाथ लगी ताजा रिपोर्ट की मानें तो सगाई की खबर के चलते विक्की कौशल और कटरीना कैफ में भयंकर लड़ाई हुई है। कटरीना कैफ ने टाइगर 3 (Tiger 3) के लिए उड़ान भरने से पहले विक्की कौशल से इस खबर के चलते बात की, जिस दौरान दोनों की जमकर लड़ाई हुई।

हमारे सूत्र के अनुसार, 'विक्की कौशल और कटरीना कैफ दोनों ही सगाई की खबर से काफी नाराज थे। इन दोनों को ही नहीं पता है कि मीडिया में यह खबर किसकी पीआर टीम ने लीक की थी। इस खबर के चलते दोनों की काफी लड़ाई हुई। विक्की कौशल और कटरीना कैफ दोनों के ही पास जबरदस्त फिल्में हैं, जिस कारण ये चाहते हैं कि मीडिया इनकी फिल्मों के बारे में बात करे। लेकिन सगाई की खबर के बाद इसके एकदम विपरीत हो रहा है।'

कटरीना कैफ पिछले ही हफ्ते सलमान खान (Salman Khan) के साथ टाइगर 3 की शूटिंग के लिए विदेश गई हैं। यशराज बैनर की यह फिल्म 5 अलग-अलग देशों में शूट होगी। फिल्म में सलमान खान और कटरीना कैफ की जोड़ी फिर से साथ दिखाई देगी। यह बॉलीवुड की मोस्ट-लव्ड जोड़ी है, जिसे दर्शक ज्यादा से ज्यादा पर्दे पर देखना चाहते हैं। वैसे आपको कटरीना कैफ और विक्की कौशल की जोड़ी कैसी लगती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।