Katrina Kaif look from Tiger 3 LEAKED: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) बीते हफ्ते ही टाइगर 3 (Tiger 3) की शूटिंग के लिए रूस गए हैं, जहां से उनका फर्स्ट लुक लीक हो चुका है। सेट से सामने आई फोटोज में सलमान खान लम्बी-लम्बी दाढ़ी-मूछों में नजर आ रहे थे। सलमान खान के फर्स्ट लुक को देखकर फैंस काफी उत्साहित हो गए थे। भाईजान के बाद अब सेट से कटरीना कैफ (Katrina Kaif) का भी फर्स्ट लुक लीक हो गया है। कटरीना कैफ भी सलमान खान के साथ ही रूस के लिए रवाना हुई थीं और दोनों ने साथ में ही टाइगर 3 की शूटिंग शुरू की है। Also Read - Exclusive: Tiger 3 की वजह से टूटेगी खान परिवार की सालों पुरानी परम्परा!!

टाइगर 3 के सेट से लीक हुई तस्वीरों में कटरीना कैफ लाल और काले रंग की जैकेट में नजर आ रही हैं। कटरीना कैफ टाइगर सीरीज में स्पाई का किरदार निभाती हैं और तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी एक्शन सीक्वेंस के लिए तैयारी कर रही हैं। टाइगर सीरीज में कटरीना कैफ जबरदस्त एक्शन करती नजर आती हैं और टाइगर 3 में भी मेकर्स उनसे स्टंट करवाने के मूड में हैं।

Also Read - Exclusive: Katrina Kaif और Vicky Kaushal में हुई भंयकर लडाई!! जानिए कारण

टाइगर 3 को यशराज बैनर के अंतर्गत बनाया जा रहा है। आदित्य चोपड़ा के बैनर ने पिछले दशक में अगर कोई सबसे सफल फ्रेंचाइजी दी है तो वो टाइगर ही है। इस सीरीज की वजह से दर्शक सलमान खान को बॉलीवुड का टाइगर बुलाने लगे हैं। टाइगर 3 को लेकर सामने आई खबरों की मानें तो मेकर्स सलमान खान के एक्शन सीक्वेंसेज पर करोड़ों रुपये खर्च करने के मूड में हैं। Also Read - Tiger 3 के सेट से वायरल हुआ Salman Khan का फर्स्ट लुक, गच्चा खा गईं लोगों की आंखें

खबरें हैं कि टाइगर सीरीज में इमरान हाशमी विलेन के रूप में दिखेंगे। सलमान खान और इमरान हाशमी ने कभी साथ में काम नहीं किया है, जिस कारण दर्शक इन दोनों को एक ही फिल्म में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। वैसे आपको टाइगर 3 के सेट से लीक हुआ कटरीना कैफ का लुक कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।