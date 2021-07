Katrina Kaif की जल्द होगी शादी, Salman Khan के दोस्त ने यूं खोला राज Katrina Kaif to get married soon: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) के एक करीबी दोस्त ने इशारों-इशारों में कटरीना कैफ (Katrina kaif) के जल्द ही दुल्हन बनने के संकेत दे दिए हैं।