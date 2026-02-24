'द केरल स्टोरी 2' पर फैसला देने से पहले फिल्म देखेंगे हाई कोर्ट के जज, कहा-'लोगों की चिंता को अनदेखा नहीं कर सकते'

Kerala High Court On Film The Kerala Story 2: केरल हाई कोर्ट ने फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर दी गई याचिका पर विचार किया है. जस्टिस ने कहा कि वह खुद फिल्म देखेंगे.

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. इस फिल्म का मामला केरल हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है. इस मामले को लेकर केरल हाई कोर्ट के जज ने मंगलवार को कहा वह रिलीज से पहले खुद फिल्म देखेंगे. जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस का कहना है कि केरल को लोगों की चिंता को अनदेखा नहीं किया जा सकता है. बताते चलें कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर केरल हाई कोर्ट में याचिका दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि फिल्म का टाइटल और कंटेंट ठीक नहीं और राज्य के लोगों को टारगेट किया जा रहा है.

केरल हाई कोर्ट के जज ने कही ये बात

'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर कहा, 'केरल इतना धर्मनिरपेक्ष राज्य है. यहां पूरी तरह से सद्भाव है लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया कि जब किसी घटना को पूरे राज्य में होते हुए दिखाया जाता है तो क्या होता है? इससे गलत संकेत मिलते हैं और यहां तक कि भावनाओं को भड़काया जा सकता है और ऐसे में सेंसर बोर्ड की भूमिका सामने आती है. फिल्म सच्ची घटना पर बेस्ड है और प्रथम दृष्टया पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं की चिंताओं में कुछ हद तक औचित्य है. आम तौर पर मैं किसी फिल्म में दखल नहीं देता. मैं कलात्मक स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं. लेकिन आप कह रहे हैं कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसमें केरल का नाम लिया गया है, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है. मैं कल फिल्म देखूंगा. आप कल फिल्म की स्क्रीनिंग कर सकते हैं.'

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर हो रहा है विवाद

कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को विपुल अमृतलाल शाह प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस फिल्म को लेकर जमकर विवाद हो रहा है. सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर लोग दो धड़ों में बंटे हुए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि इस फिल्म में सच दिखाया गया और ये जरूरी थी. वहीं, कुछ लोगों कहना है कि ये भड़काने वाली मूवी है. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर सेलिब्रिटीज भी रिएक्शन दे रहे हैं. हाल ही में डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था तो कामाख्या नारायण सिंह भड़क गए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more