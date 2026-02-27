ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • The Kerala Story 2 की रिलीज पर लगी रोक हटी, मेकर्स को मिली बड़ी राहत...

The Kerala Story 2 की रिलीज पर लगी रोक हटी, मेकर्स को मिली बड़ी राहत

The Kerala Story 2 Release: केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर लगी रोक हटा दी है. इसके बाद मेकर्स को बड़ी राहत मिली है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 27, 2026 5:07 PM IST

The Kerala Story 2 की रिलीज पर लगी रोक हटी, मेकर्स को मिली बड़ी राहत
'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर लगी रोक हटी.

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) की रिलीज पर लगी रोक को हटा दिया गया है और इससे मेकर्स को बड़ी राहत मिली है. केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म की रिलीज पर लगी अंतरिम रोक को पूरी तरह से हटा दिया गया है. केरल हाई कोर्ट ने बीते गुरुवार यानी 26 फरवरी को रिलीज से एक दिन पहले फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' पर रोक लगा दी थी. मेकर्स सिंगल बेंच के इस आदेश को लेकर डिवीजन बेंच में गए और उनके बड़ी राहत मिली है. डिवीजन बेंच सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे दिया है. इससे फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' थिएटर्स में रिलीज हो सकती है.

Also Read
The Kerala Story 2 पर चला हाईकोर्ट का हथौड़ा, रिलीज से एक दिन पहले फिल्म पर लगाई रोक; CBFC के फैसले पर उठाए सवाल

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Kerala High Court The Kerala Story 2