The Kerala Story 2 की रिलीज पर लगी रोक हटी, मेकर्स को मिली बड़ी राहत...

The Kerala Story 2 Release: केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर लगी रोक हटा दी है. इसके बाद मेकर्स को बड़ी राहत मिली है.

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) की रिलीज पर लगी रोक को हटा दिया गया है और इससे मेकर्स को बड़ी राहत मिली है. केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म की रिलीज पर लगी अंतरिम रोक को पूरी तरह से हटा दिया गया है. केरल हाई कोर्ट ने बीते गुरुवार यानी 26 फरवरी को रिलीज से एक दिन पहले फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' पर रोक लगा दी थी. मेकर्स सिंगल बेंच के इस आदेश को लेकर डिवीजन बेंच में गए और उनके बड़ी राहत मिली है. डिवीजन बेंच सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे दिया है. इससे फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' थिएटर्स में रिलीज हो सकती है.

Read more