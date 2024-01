बॉलीवुड के इस सुपरस्टार संग बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे यश, इस बार टूटेगा 'केजीएफ 2' का भी रिकॉर्ड Yash Do Movie With This Superstar: रणबीर कपूर की 'रामायण' के बाद यश अब इस बॉलीवुड स्टार के साथ काम करने वाले हैं। 'केजीएफ 2' स्टार इस बार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले हैं।