Ramayana के ट्रेलर लॉन्च में Yash की सरप्राइज एंट्री ने उड़ाए सबके होश! वीडियो देख फैंस बोले- 'ऑरा मतलब रॉकी भाई'

Ramayana Trailer Launch: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और साई पल्लवी (Sai Pallavi) स्टारर साल 2026 की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई है. मेकर्स मूवी की एक्साइटमेंट को दर्शकों के बीच बनाए रखने के लिए कोई न कोई इवेंट या अपडेट्स शेयर करते रहते हैं. इसी कड़ी में 18 जुलाई 2026, शनिवार को दिल्ली में मीडियाकर्मियों के लिए 'रामायण' का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट (Ramayana Trailer Launch) रखा गया था. इस इवेंट में यूं तो कई खास पल देखने को मिले, लेकिन ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब पूरा ऑडिटोरियम तालियों और सीटियों के शोर से गूंज उठा और वो पल था 'रॉकिंग स्टार' यश (Yash) की सरप्राइज एंट्री का, जिसने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में चार चांद ही लगा दिए.
दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में केजीएफ स्टार यश की सरप्राइज एंट्री सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई है. बता दें कि, रॉकिंग स्टार ने इवेंट में उस वक्त एंट्री मारी जब समारोह खत्म होने वाला था और होस्ट अनाउंसमेंट कर ही रहा था, तभी अचानक पूरे ऑडिटोरियम की लाइटें बंद हो गईं और अगले ही पल स्टेज पर ड्रामेटिक लाइट्स जलीं और यश ने ग्रैंड एंट्री ली. यूं इवेंट में अचानक यश को देखकर सब हैरान रह गए. वहां मौजूद लोगों ने तालियों और सीटियों से रॉकिंग स्टार का वेलकम किया और यह पल पूरे इवेंट का हाइलाइट बन गया और अब यश की सरप्राइज एंट्री के वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यश को ऑल ब्लैक लुक में देखा जा सकता है. इस लुक वो काफी डैशिंग और हैंडसम लग रहे हैं. एक्टर के एंट्री वीडियोज इंटरनेट पर छाए हुए हैं, जिसपर नेटिजन्स और फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. इस वायरल क्लिप पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'भाई रावण के एरा में हैं' दूसरे ने लिखा, 'पहली बार रावण देखकर अच्छा लग रहा है.' तीसरे ने लिखा, 'नेक दिल इंसान' एक अन्य ने कहा, 'ऑरा मतलब रॉकी भाई' ऐसे ही तमाम कमेंट्स यश के सरप्राइज एंट्री वाले वायरल वीडियोज पर देखने को मिल रहे हैं.
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सरप्राइज के बाद यश ने स्टेज पर आकर कुछ ऐसा कहा जिसने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया. एक्टर ने कहा, 'मैं इस बेहद खास प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं. इसका पूरा क्रेडिट नमित मल्होत्रा को जाता है. उन्होंने मुझे यह किरदार निभाने का मौका दिया, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं. मुझे इसी बहाने हिंदी सीखने का मौका भी मिला. मुझे लगता है कि यह पूरे भारत का सपना है.' रॉकिंग स्टार ने आगे कहा, 'इस फिल्म से जुड़ा हर इंसान सिर्फ एक ही सोच और लगन के साथ आया है, हमारी इस महानगाथा को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना. हम सबने अपने बाकी कामों को किनारे रखकर सिर्फ एक ही मकसद चुना है कि प्रभु श्रीराम की कहानी को पूरी दुनिया को दिखाया जाए और अपने देश में उनका जश्न मनाया जाए. आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया.'
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आपको बता दें कि, नितेश तिवारी की मच अवेटेड मेगा बजट फिल्म 'रामायण' में यश रावण का दमदार किरदार निभा रहे हैं. इतना ही नहीं, नमित मल्होत्रा के साथ मिलकर वो इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. यानी की पर्दे पर रावण बनकर जलवा बिखेरने के साथ-साथ पर्दे के पीछे भी एक्टर के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है. गौरतलब है कि, दिल्ली में हुए इस खास इवेंट के बाद फिल्म को लेकर बज और भी ज्यादा बढ़ गया है. वहीं मेकर्स 24 जुलाई 2026 को इसका ट्रेलर वर्ल्डवाइड रिलीज करने वाले हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…