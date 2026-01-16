सूर्यकुमार यादव के खिलाफ बयान देकर फंसीं Khushi Mukherjee, 100 करोड़ के मानहानि का केस दर्ज हुआ...

Khushi Mukharjee Face Legal Action: हाल ही में खुशी मुखर्जी ने क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव के खिलाफ बयान दिया था. अब वह कानूनी पचड़े में फंस गई हैं. खुशी मुखर्जी के खिलाफ मानहानी का केस हुआ है.

Khushi Mukharjee Face Legal Action: भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ हाल ही में खुशी मुखर्जी ने एक बयान दिया था, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था. खुशी मुखर्जी ने दावा किया था कि सूर्यकुमार यादव उन्हें बार बार मैसेज करते थे. उनके इस बयान ने सूर्यकुमार यादव के फैंस तक को हैरान कर दिया था. इतना ही नहीं, खुशी मुखर्जी ने अपने बयान में दावा किया था कि उन्हे कई क्रिकेटर के मैसेज आए हैं. ये बयान देकर खुशी मुखर्जी काफी ट्रोल हुई थीं और अब वह कानूनी पचड़े में फंस गई हैं. एक्ट्रेस के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानी का केस किया गया है.

खुशी मुखर्जी के खिलाफ मानहानि का केस

सूर्यकुमार यादव के एक फैन ने खुशी मुखर्जी के खिलाफ एक्शन लिया है. उन्होंने खुशी मुखर्जी के खिलाफ मुंबई के गाजीपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है और उनके खिलाफ 100 करोड़ की मानहानी का केस किया है. खुशी मुखर्जी के खिलाफ केस करने वाले शख्स का नाम फैजान अंसानी है और वह मुंबई के रहने वाले हैं. फैजान अंसारी ने दावा किया है कि खुशी मुखर्जी ने जो जो आरोप सूर्यकुमार यादव पर लगाए हैं वो सब गलत हैं और बेबुनियाद है. उन्होंने कहा है कि खुशी मुखर्जी के आरोप से एक इंटरनेशनव क्रिकेटर की छवि को नुकसान पहुंचा है और ऐसे बयान देकर वह सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहती हैं. वह पब्लिसिटी में रहने के मकसद से ये सब कर रही है.

खुशी मुखर्जी पर एफआईआर की मांग

फैजान अंसारी ने आगे कहा कि इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई देखना चाहते हैं. उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि खुशी मुखर्जी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो, ताकि वह आगे ऐसे बयान न दे. उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर खुशी मुखर्जी सूर्यकुमार यादव पर लगाए आरोपों को साबित नहीं कर पाती है तो उन्हें कड़ी सजा मिनी चाहिए. ऐसे में उनके सोशल मीडिया अकाउंट की कड़ी जांच होनी चाहिए. अंसारी ने आगे ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं और वह इस मुद्दे को लंबे समय तक उठाएंगे. वह अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे. उन्होंने इस मामले को देश के एक सम्मानित खिलाड़ी की प्रतिष्ठा का सवाल बताया है.

क्या आरोप साबित कर पाएंगी खुशी मुखर्जी

फैजान अंसारी ने एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी पर 100 करोड़ की मानहानी का केस किया है और दावा किया है कि अगर वह सूर्यकुमार पर लगाए गए आरोपों को साबित कर देती हैं तो वह खुद आगे आकर एक्ट्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

