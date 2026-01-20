ENG हिन्दी
  • सूर्यकुमार यादव पर दिया था बयान, खुशी मुखर्जी ने 100 करोड़ के मानहानि केस पर कहा- 'वो जलती आग म...

सूर्यकुमार यादव पर दिया था बयान, खुशी मुखर्जी ने 100 करोड़ के मानहानि केस पर कहा- 'वो जलती आग में...'

Khushi Mukherjee Video: एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को लेकर कहा था कि वह उन्हें मैसेज करते थे. इसके बाद उनके खिलाफ मानहानि केस की खबर आई है. इसको लेकर उन्होंने चुप्पी तोड़ी है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 20, 2026 8:17 PM IST

सूर्यकुमार यादव पर दिया था बयान, खुशी मुखर्जी ने 100 करोड़ के मानहानि केस पर कहा- 'वो जलती आग में...'

एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. वह इसको लेकर काफी ट्रोल होती हैं. वह पब्लिक प्लेस पर हद से ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनकर स्पॉट होती हैं. फिलहाल, खुशी मुखर्जी इन दिनों भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, उन्होंने कहा था कि क्रिकेटर उन्हें आए दिन मैसेज करते थे और इसके बाद हंगामा मच गया था. र्यकुमार यादव के तमाम चाहने वाले फैंस खुशी मुखर्जी को निशाने पर लेने लगे. इसके बाद जानकारी आई कि खुशी मुखर्जी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का केस किया गया है. इसको लेकर एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है.

खुशी मुखर्जी ने कहा- लोग तिल का पड़ाड़ बना देते

खुशी मुखर्जी ने 'इस्टेंट बॉलीवुड' के साथ बात की है और सूर्यकुमार यादव पर दिए गए बयान के बाद 100 करोड़ रुपये के मानहानि केस पर रिएक्शन दिया है. खुशी मुखर्जी ने कहा, 'मेरे मुंह से बात निकल गई थी कि मेरी सूर्यकुमार यादव के साथ बात होती थी. शायद मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए था. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी की छवि खराब करने वली कोई भी बात थी. कुछ सस्ते इंफ्लुएंसर्स जलती आग में हाथ सेकने के लिए आ गए. उन्हें भौंकने दीजिए. मेरे पास तो कोई लीगल नोटिस आया नहीं. लोग तिल का पड़ाड़ बना देते हैं. इसमें गलत क्या है. बात होती थी ठिक है. मैंने किसी को डिफेम नहीं किया है.' खुशी मुखर्जी के नए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

खुशी मुखर्जी ने सूर्यकुमार यादव को लेकर कही ये बात

गौरतलब है कि खुशी मुखर्जी से एक इवेंट के दौरान पूछा गया था कि वह किसी क्रिकेटर को डेट करना चाहेंगी? इस पर खुशी मुखर्जी ने कहा था कि वह किसी क्रिकेटर को डेट करना नहीं चाहती जबकि उनके पीछे कई क्रिकेटर्स पड़े हैं. सूर्यकुमार यादव उनको पहले मैसेज करते थे लेकिन अब उन दोनों की ज्याद बात नहीं होती है. खुशी मुखर्जी ने जैसे ही ये बयान दिया कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी. इसके बाद जानकारी आई थी कि इंफ्लुएंसर्स फैजान अंसारी ने खुशी मुखर्जी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का केस किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

