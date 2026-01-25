khushi Mukherjee ने ली बॉलीवुड के दिग्गजों से टक्कर! Akshay Kumar और Sanjay Dutt को लेकर कही ऐसी बात, सुनकर हो जाएंगे शॉक्ड

Khushi Mukherjee: एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी अक्सर अपने हद से ज्यादा बोल्ड ड्रेसेस को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन इन दिनों वो अपने बयानो के चलते चर्चा में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस ने अब अक्षय कुमार और संजय दत्त को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है.

Khushi Mukherjee: बॉलीवुड गलियारों से अक्सर स्टार्स के बीच खींचतान की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल हटकर है. दरअसल, इस बार सोशल मीडिया सेंसेशन और एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) ने सीधे बॉलीवुड के दो सबसे बड़े धुरंधरों अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) से पंगा ले लिया है. खुशी ने दोनों स्टार्स की फिल्मों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसने फैंस को सन्न कर दिया है.

अक्सर अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चा में बनी रहने वाली एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) इन दिनों अपने बयानों के चलते लगातार सुखियां बटोर रही हैं. हाल ही में उन्होंने क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को लेकर बयान दिया था, जिससे इंटरनेट पर तहलका मच गया था, वहीं अब खुशी ने अक्षय कुमार और संजय दत्त (Sanjay Dutt-Akshay Kumar) को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, जो उनके फैंस को शायद पसंद न आए.

'उनकी फिल्में खुद नहीं चल रही हैं'

खुशी मुखर्जी हाल ही में BeRealbuzZ के पॉडकास्ट में पहुंची थी, जहां उनसे जब पूछा गया कि, 'अक्षय कुमार और संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने आपके बारे में कुछ निगेटिव कमेंट किया था' इस पर खुशी मुखर्जी जवाब देते हुए कहती हैं, 'उनकी फिल्में खुद नहीं चल रही हैं. ये कहने के लिए माफी चाहती हूं, वे मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं.' इसके बाद वो संजय दत्त की फिल्म भूतनी को लेकर बात करती हैं.

'Sanjay Dutt ने एक्चुअल में क्या कहा था?'

खुशी पॉडकास्ट में आगे कहती हैं, 'हाल ही में उनकी भूतनी फिल्म आई थी ना? कॉन्फिडेंशियल हो या कंट्रोवर्शियल मैं उनकी फिल्मों से ज्यादा हाईप कर रही थी तो...बोलेंगें तो जरूर और अगर मेरे स्टेटमेंट से उनकी मूवी हिट हो सके तो क्यों नहीं.' इसके बाद उनसे जब पूछा जाता है कि, आखिर संजय दत्त ने एक्चुअल में क्या कहा था? इस पर एक्ट्रेस जवाब देते हुए कहती हैं, 'मुझे मालूम नहीं है...मैंने कोई ड्रेस पहना था शायद वो कांग्रेस से होकर करणी सेना ज्वाइन करने वाले थे शायद. तभी उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के होते हुए भी उन्होंने मेरी ड्रेस पर टिप्पणी की. हालांकि, मुझे भी समझ नहीं आया.' खुशी मुखर्जी के ये बयान सुनकर अक्षय और संजय के फैंस भी हैरान रह जाएंगे.

View this post on Instagram A post shared by BeRealbuzZ (@berealbuzz)

सूर्यकुमार यादव को लेकर खुशी मुखर्जी ने कह दी थी ये बात

आपको बता दें कि, इसके पहले खुशी मुखर्जी ने भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को लेकर बयान दिया था, जिसकी वजह से वो विवादों में आ गई थीं. खुशी ने पैप्स से बात करते हुए कहा था कि, सूर्यकुमार यादव अक्सर उन्हें मैसे करते थे, जिसके बाद तो जैसे इंटरनेट पर बवाल ही मच गया. हालांकि, बाद में एक्ट्रेस अपनी इस बात से मुकरती नजर आईं थीं.

