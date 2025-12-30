खुशी मुखर्जी ने क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर लगाए सनसनीखेज आरोप, बोलीं- 'वो मुझे......

ENG हिन्दी
Khushi Mukherjee On Suryakumar Yadav: खुशी मुखर्जी ने भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को लेकर बड़ा दावा किया है. एक्ट्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 30, 2025 4:46 PM IST

एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) अक्सर लाइमलाइट में आ जाती हैं. उनकी हद से ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा होती रहती है. उन्हें इसके लिए काफी ट्रोल किया जाता है, हालांकि एक्ट्रेस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है. अब खुशी मुखर्जी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के टी-20 के कैप्टन सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को लेकर सनसनीखेज दावा किया है. इसके बाद मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक खलबली मच गई. आइए जानते हैं कि खुशी मुखर्जी ने शादीशुदा क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को लेकर क्या कहा है.

खुशी मुखर्जी का वीडियो हुआ वायरल

खुशी मुखर्जी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे 'किद्दान एंटरटेनमेंट' ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में खुशी मुखर्जी से सवाल पूछा जाता है कि, 'आपको कौन सा क्रिकेटर पसंद है, क्या वह किसी क्रिकेटर को डेट करना चाहती हैं?' इस पर खुशी मुखर्जी ने कहा, 'मैं किसी क्रिकेटर को डेट करना चाहती, मेरे पीछे बहुत क्रिकेटर पड़े हैं. एक क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव मुझे बहुत मैसेज करते थे. अब हम ज्यादा बात नहीं करते और मैं उनसे जुड़ना भी नहीं चाहती. मुझे अपने बारे में कोई लिंक-अप पसंद नहीं है.' खुशी मुखर्जी का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'सूर्या भाई ये क्या बोल रही है.' एक यूजर ने लिखा है, 'शर्म कर लो थोड़ा.' एक यूजर ने लिखा है, 'सूर्यकुमार यादव अब इन्हें मैसेज करेगा.' एक यूजर ने लिखा है, 'हम लोगों का कैप्टन खतरे में है और वर्ल्ड कप सामने है.' इस तरह से खुशी मुखर्जी को उनके सूर्यकुमार यादव को लेकर दिए गए बयान के लिए काफी ट्रोल किया जा रहा है.

खुशी मुखर्जी के बयान से मचा हंगामा

खुशी मुखर्जी अक्सर अपने बयानों और बोल्ड आउटफिट को लेकर चर्चा में रहती हैं. अब सूर्यकुमार यादव को लेकर खुशी मुखर्जी के बयान ने हंगामा मचा दिया है. बताते चलें कि ये पहला मामला नहीं है जब जब किसी एक्ट्रेस ने क्रिकेटर को लेकर बोला है. इससे पहले एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर काफी मामला गर्म हो चुका है. फिलहाल, सूर्यकुमार यादव हाल ही में अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे. उनके वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

