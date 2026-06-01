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'प्रेग्नेंसी में देवी और डिलीवरी के बाद मोटी', Kiara Advani ने मां बनने के बाद बताई समाज की कड़वी सच्चाई

Kiara Advani Experience: एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने बीते साल एक बेटी को जन्म दिया था. अब उन्होंने महिला की प्रेग्नेसी के दौरान और डिलीवरी के बाद समाज के नजरिए को लेकर बात की है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 1, 2026 6:01 PM IST
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कियारा आडवाणी साल 2025 में बेटी की मां बनी हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) ने साल 2023 में अपने बॉयफ्रेंड और बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शादी की थी. ये कपल शादी के बाद दो साल बाद 2025 में बेटी सरायाह का माता-पिता बना है. कियारा आडवाणी ने मां बनने के बाद बताया है कि महिलाओं की प्रेग्नेंसी और डिलीवरी के बाद लोगों के कैसे रिएक्शन होते हैं. एक्ट्रेस ने इंटरव्यू के दौरान बताया वह मां बनने के बाद दुनिया को अच्छे से समझने लगी हैं. आइए जानते हैं कि कियारा आडवाणी ने और क्या बताया है.

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कियारा आडवाणी ने बताया अपना अनुभव

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने 'बॉम्बे टाइम्स' के साथ बात की है और अपनी निजी जिंदगी के अनुभव शेयर किए हैं. एक्ट्रेस ने अपने मदरहुड को लेकर खुलकर बात की है. कियारा आडवाणी ने कहा है, 'मां बनने के बाद उनका दुनिया के प्रति नजरिया ज्यादा मजबूत हुआ है. मेरा मानना है कि इस समय जो भी डायरेक्टर मेरे साथ काम करेंगे उन्हें मेरा सबसे अलग और बेहतरीन वर्जन देखने को मिलेगा.' उन्होंने आगे कहा, 'जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि अरे वाह! आप कितनी ग्लो कर रही हैं और कितनी खूबसरत लग रही हो. लेकिन जैसे ही आप बच्चे को जन्म देते हो तो चीजें बदल जाती हैं. लोगों को ग्लो की जगह मोटापा दिखाई देने लगता है. जो लोग आपको खूबसूरत बताते हैं वही लोग कहते हैं कि मोटी लग रही हो, थोड़ी ऐसी तो थोड़ी वैसी लग रही हो.'

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कियारा आडवाणी ने समाज के नजरिए का किया खुलासा

कियारा आडवाणी ने आगे बताया, 'अगर सरल भाषा में कहूं तो जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो लोग आपको देवी की तरह पूजते हैं. लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप तुरंत फिट दिखने लगो. अपने पुराने रूटीन में वापस आ जाओ लेकिन असल बात ये है कि एक महिला को सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चे के जन्म के बाद ही होता है. यही वो समय है जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है. कहा जाता है कि एक बच्चे की परवरिश करने के लिए पूरे गांव के लोगों के सहारे की जरूरत होती है. ठीक उसी तरह एक मां को भी संभालने के लिए भी पूरे गांव के सहारे की जरूरत होती है. ये वो समय होता है जब आपको इस महिला का सबसे ज्यादा खयाल रखना होता है क्योंकि वो अपने शरीर में होने वाले बदलावों से भी जूझ रही होती है और नई भूमिका में ढलने की कोशिश कर रही होती है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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