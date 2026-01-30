King: 10 दिन... 50 करोड़ रुपये... शाहरुख खान के एक एक्शन सीक्वेंस पर मेकर्स की तगड़ी प्लानिंग, Border 2 को देगी मात?

Shah Rukh Khan Fight Sequence In King: शाहरुख खान की फिल्म किंग की शूटिंग चल रही है और अब इससे जुड़ा बड़ा अपडेट आया है. दावा है कि किंग में शाहरुख खान धांसू एक्शन करेंगे, जिसके लिए मेकर्स मोटा खर्चा कर रहे हैं.

Shah Rukh Khan Fight Sequence In King: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म में शाहरुख के साथ उनकी लाडली बेटी सुहाना खान भी नजर आने वाली हैं. ऐसे में ये फिल्म अभिनेता के लिए बेहद खास है. इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जो पहले शाहरुख खान के साथ फिल्म पठान पर भी काम कर चुके हैं. दावा है कि सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं और इस फिल्म के जरिए एक्शन लेवल को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में सिद्धार्थ ने फिल्म एक फाइट सीक्वेंस पर काम किया है.

किंग में धांसू एक्शन सीन्स

सिद्धार्थ आनंद अपनी फिल्म किंग (King) में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं और इसी वजह से डायरेक्टर सिद्धार्थ शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) से भी काफी मेहनत करवा रहे हैं. अभिनेता के हर एक सीन पर बारीकी से काम कर रहे हैं. हाल ही में सिद्धार्थ आनंद ने शाहरुख खान के साथ एक एक्शन सीक्वेंस पर काम किया है, जिसमें शाहरुख खान का एक्शन देख आपका दिमाग हिल जाएगा. बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि किंग फिल्म भारत की सबसे महंगी एक्शन फिल्मों में से एक बनने वाली है. इस फिल्म के एक सीन पर सिद्धार्थ आनंद ने पानी की तरह पैसा बहाया है. फिल्म एक सीन पर डायरेक्टर ने करोड़ों में मोटा खर्चा किया है.

TRENDING NOW

50 करोड़ का एक्शन सीक्वेंस

रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इस फिल्म में एक्शन सीन्स के जरिए ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए जाएंगे, जिन्हें दर्शक थिएटर में एक्सपीरियंस करके लंबे समय तक याद रखने वाले हैं. फिल्म में शाहरुख खान के एक एक्शन सीक्वेंस का शेड्यूल लगभग 10 दिनों में पूरा किया गया है उसे मेकर्स ने 50 करोड़ की लागत के साथ पूरा किया है. यानी मेकर्स ने महज एक दिन में ही शाहरुख खान के एक्शन सीन पर 5 करोड़ का खर्चा किया है. दावा है कि फिल्म का ये सीन यूरोप में असली लोकेशन के साथ शूट किया गया है.

कब रिलीज होगी फिल्म

रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि शाहरुख खान की फिल्म किंग की शूटिंग 10 दिनों तक यूरोप में ही चली है. यहां पर किंग खान के साथ अभिषेक बच्चन और कुछ हाई ऑक्टेन स्टेंट्स करने के लिए हायर की गई पूरी टीम मौजूद रही थी. शाहरुख खान ने अपनी देख-रेख के अंदर ही सारे एक्शन सीन्स किए हैं. रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि इन एक्शन सीन्स में शाहरुख खान ने भी काफी मेहनत की है. उन्होंने डायरेक्टर की भी काफी मदद की है. बता दें कि फिल्म किंग की शूटिंग साल 2026 में जून तक खत्म कर दी जाएगी. इसके बाद ही फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा. ये फिल्म सिनेमाघरों में 24 दिसंबर को रिलीज होगी. हालांकि, फिल्म का बजट 350 करोड़ बताया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more