88 साल पुरानी हॉलीवुड गाने से निकला किशोर कुमार का ये कल्ट सॉन्ग, आज भी है सुपरहिट...

आज हम आपको एक ऐसे गाने के बारे में बता रहें हैं, जो हॉलीवुड से लिया गया. इस गाने में किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी है. यह गान आज भी लोगों को बेहद पसंद है.

बॉलीवुड में 70 और 80 के दशक में म्यूजिक सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी जान हुआ करता था. उस सुनहरे दौर के सबसे बड़े बाजीगर थे आर.डी. बर्मन, जिन्हें प्यार से दुनिया 'पंचम दा' बुलाती है. पंचम दा की खासियत थी कि वे गाने में ऐसा धुन देते थे कि वो कल्ट गाने बन जाते थे. आज हम बात कर रहे हैं साल 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'खेल खेल में' के उस गाने की, जो आज भी हर पार्टी और शादी की जान है "एक मैं और एक तू". लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गाना 88 साल पुरानी एक विदेशी फिल्म और रूस के लोकगीतों से जुड़ा हुआ है.

जानें कौन सा है गाना

ज्यादातर लोग मानते हैं कि "एक मैं और एक तू" बच्चों की मशहूर राइम 'If You’re Happy and You Know It' से प्रेरित है. सुनने में यह बात सही भी लगती है, क्योंकि तालियों की गूंज और धुन का मिजाज काफी मिलता-जुलता है. लेकिन असल कहानी इससे भी ज्यादा पुरानी है. पंचम दा की पारखी नजर असल में साल 1938 की एक सोवियत (रूसी) म्यूजिकल फिल्म 'वोल्गा-वोल्गा' (Volga-Volga) पर टिकी थी. इस फिल्म में एक गाना था "Molodejnaya", जो मुख्य रूप से एक रशियन फोक सॉन्ग था. पंचम दा ने इस 88 साल पुरानी विदेशी धुन को पकड़ा, उसमें मॉडर्न धुनों का तड़का लगाया.

किशोर कुमार ने दी आवाज

इस गाने को आइकॉनिक बनाने में सिर्फ धुन का हाथ नहीं था. आमतौर पर सीरियस शायरी लिखने वाले गुलजार ने पंचम दा के कहने पर इस गाने को चुलबुले अंदाज लिखा. उन्होंने ऐसे रोमांटिक बोल लिखे जो ऋषि कपूर और नीतू कपूर की नई-नवेली केमिस्ट्री पर एकदम फिट बैठे. वहीं, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज ने इस गाने को अमर बना दिया. यह आज 50 साल बाद भी फीकी नहीं पड़ी है. किशोर कुमार ने 2678 हिंदी गानों में अपनी आवाज दी है. वहीं इन्हें 8 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला है.

ऋषि-नीतू की जबरदस्त केमिस्ट्री

"एक मैं और एक तू" में ऋषि कपूर और नीतू कपूर के परवान चढ़ते प्यार की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में उनकी शरारती केमिस्ट्री ने इस गाने को विजुअली भी अमर बना दिया. आज भी जब यह गाना बजता है, तो ऋषि कपूर का वो अंदाज और नीतू कपूर की वो प्यारी मुस्कान आंखों के सामने आ जाती है. यह गाना आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है.

