दुनिया छोड़ने से चंद घंटे पहले किशोर दा ने गाया था ये आखिरी गाना, आज भी YouTube पर बटोर रहा करोड़ों व्यूज

किशोर कुमार आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन इनकी आवाज आज भी लोगों के बीच अमर है. आज हम आपको एक ऐसे गाने के बारे में बता रहें हैं, जिसे किशोर दा ने अपनी मौत से 24 घंटे पहले गाया था. इस गाने के रिकाॅर्डिंग के समय किसी को नहीं लगा कि किशोर कुमार अब हमारे बीच नहीं रहेंगे.

भारतीय संगीत के इतिहास में किशोर कुमार एक ऐसा नाम हैं, जिनकी आवाज आज भी हर पीढ़ी को पसंद आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किशोर कुमार ने अपनी खामोशी से चंद घंटे पहले कौन सा आखिरी गाना गुनगुनाया था? 39 साल पहले संगीत की दुनिया के महान हस्तियों में एक किशोर कुमार इस दुनिया से चले गए. किशोर दा के निधन से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं, लेकिन उनके आखिरी गाने की रिकॉर्डिंग का किस्सा आज भी फैंस की आंखों को नम कर देता है.

निधन से महज 24 घंटे पहले की वो आखिरी रिकॉर्डिंग

12 अक्टूबर 1987 को मुंबई के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में किशोर कुमार हमेशा की तरह एनर्जी से भरे हुए थे. उन्हें फिल्म 'वक्त की आवाज' के लिए एक गाना रिकॉर्ड करना था. संगीतकार बप्पी लहरी के निर्देशन में किशोर दा और आशा भोसले की जोड़ी एक साथ माइक के सामने थी. इस गाने का नाम था "गुरु गुरु... आ जाओ गुरु". किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आवाज को वे सुन रहे हैं, वह अगले 24 घंटों में हमेशा के लिए शांत हो जाएगी. 13 अक्टूबर 1987 को हार्ट अटैक की वजह से किशोर कुमार का निधन हो गया. इस तरह, मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी पर फिल्माया गया यह गाना किशोर दा के करियर का अंतिम गाना बन गया.

39 साल बाद भी YouTube पर कायम है जलवा

भले ही यह गाना दशकों पुराना हो, लेकिन आज भी किशोर दा का जलवा बरकरार है. 'शेमारू' के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मौजूद इस गाने को अब तक 25 मिलियन (2.5 करोड़) से ज्यादा बार देखा जा चुका है. यह एक चुलबुला और रोमांटिक ट्रैक है, जिसे सुनकर यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इसे गाते समय किशोर कुमार अपनी जिंदगी के आखिरी समय में थे.

हिंदी के अलावा कई भाषाओं में गाए गाने

किशोर कुमार ने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती और कन्नड़ समेत कई भारतीय भाषाओं में लगभग 16,000 से अधिक गानों को अपनी आवाज दी. उनके गाए 'रूप तेरा मस्ताना' से लेकर 'जिंदगी एक सफर है सुहाना' तक, सभी गाने आज भी फेमस हैं. IMDb की रिपोर्ट्स और जानकारों के मुताबिक, उस आखिरी रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर दा ने अपनी हंसी और मजाक से स्टूडियो का माहौल हल्का कर रखा था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

