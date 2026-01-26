Kishore Kumar का वो गाना, जो 62 साल पहले हुआ था रिलीज, YouTube पर मिले 496 मिलियन व्यूज...

आज हम आपको किशोर कुमार के एक गाने के बारे में बता रहें हैं, जिसे लोगों ने हद से ज्यादा पसंद किया है और देखा है. इस गाने को यूट्यूब पर जबरदस्त व्यूज मिले हैं. वहीं ये लोगों के फेवरेट प्लेलिस्ट में भी शुमार है.

संगीत की दुनिया में कई सितारे आए और गए, लेकिन किशोर कुमार एक ऐसा नाम है जिसकी चमक वक्त के साथ और बढ़ती जा रही है. आज के रीमिक्स और शोर-शराबे वाले दौर में भी जब रूह को सुकून की तलाश होती है, तो सबसे पहले हम किशोर कुमार के गानों को ही सुनते हैं. किशोर कुमार आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाने आज भी उनकी गाय दिलाती हैं. हैरानी की बात यह है कि किशोर दा का एक गाना ऐसा भी है, जिसने बड़े-बड़े सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया है. 62 साल पहले रिकॉर्ड किया गया यह गाना आज भी यूट्यूब पर किंग बना हुआ है. आइए जानते हैं उस सदाबहार गाने के बारे में जिसने आज भी करोड़ों दिलों को अपना दीवाना बना रखा है.

'मेरे महबूब कयामत होगी'

हम बात कर रहे हैं साल 1964 में आई फिल्म 'मिस्टर एक्स इन मुंबई' (Mr. X in Bombay) के कल्ट क्लासिक गाने की "मेरे महबूब कयामत होगी...". इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी जादुई आवाज में उस वक्त गाया था, जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर था. लेकिन इस दर्द भरे नगमे की गहराई ऐसी थी कि छह दशक बीत जाने के बाद भी यह युवाओं की 'ब्रेकअप प्लेलिस्ट' और 'सैड सॉन्ग्स' की लिस्ट में पहले नंबर पर रहता है. डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर इस गाने का दबदबा है. 'बॉलीवुड क्लासिक' नामक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए इस गाने ने लोकप्रियता के सारे पैमाने तोड़ दिए हैं.

इस अकेले गाने को 496 मिलियन व्यूज

इस गाने को यूट्यूब पर 496 मिलियन बार देखा गया है. वहां करीब 2.8 मिलियन लोगों ने इस गाने को लाइक किया है. इसे लगभग 12 साल पहले अपलोड किया गया था, और तब से इसकी फैन फॉलोइंग कम होने के बजाय हर दिन बढ़ रही है. इस गाने के बोल और किशोर दा के गाने का अंदाज इतना सीधा और सच्चा है कि सुनने वाला खुद को उस दर्द से जोड़ लेता है. लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल के संगीत ने इस गाने को अमर बना दिया. इस गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दर्जनों कलाकारों ने इसके रीमेक और कवर वर्जन बनाए हैं, लेकिन जो बात ओरिजिनल में है, वो कहीं नहीं मिली.

किशोर दा का सुनहरा सफर

किशोर कुमार गायक होने के साथ-साथ बेहद इमोशनल इंसान भी थे. 1940 से 1987 के अपने करियर में उन्होंने 16,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी. उन्होंने रोमांस, मस्ती, दर्द और दर्शन हर मूड के गाने गाए, लेकिन "मेरे महबूब कयामत होगी" उनके करियर का वो मील का पत्थर है जो आने वाली सदियों तक गाया जाएगा. अगर आप भी पुराने गानों के शौकीन हैं और आपकी प्लेलिस्ट में यह गाना नहीं है, तो आपका कलेक्शन अधूरा है.

