Know The Reason why Katrina Kaif-Vicky Kaushal's engagement News leaked: कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की सगाई की खबर ने हर ओर तहलका मचा दिया। काफी समय से इन दोनों की डेटिंग की खबरें आ रही थीं, जिस कारण फैंस चाहते थे कि ये जल्द ही अपने रिलेशन का आधिकारिक ऐलान कर दें लेकिन सगाई की खबरों ने तो फैंस को चौंका ही दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सगाई कर लेंगे। हालांकि अब साफ हो चुका है कि कटरीना कैफ ने विक्की कौशल के साथ सगाई नहीं की है। विक्की कौशल के पापा श्याम कौशल ने भी मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया है कि विक्की कौशल अभी शादी की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं और जो खबरें उड़ रही हैं वो बेबुनियाद हैं। Also Read - Top 5 Bollywood News of The Week: उड़ी Katrina-Vicky की सगाई की अफवाह, Tiger 3 की शूटिंग करने निकले Salman Khan

फिर ऐसा क्या हुआ कि विक्की-कटरीना की सगाई की खबर अचानक से मीडिया में आ गई और किसने इन दोनों के बारे में झूठी खबर फैलाई? अगर आपको अभी तक यह समझ नहीं आया है तो आइए आपको समझाते हैं...

विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने प्राइवेट सेरेमनी में सगाई की है, यह खबर केवल इनका कोई करीबी ही मीडिया में लीक कर सकता है। ऐसे में साफ है कि यह खबर इनके किसी करीबी ने मीडिया को दी, जो कि बाद में गलत साबित हुई। Also Read - Entertainment News of The Day: बुड्ढी बोलने वालों को Kareena का मुंहतोड़ जवाब, नील के साथ रोमांटिक सीन नहीं कर पाती आयशा

इस खबर के लीक होने के दो कारण हो सकते हैं। विक्की-कटरीना काफी समय से छुप-छुपकर मिल रहे हैं। हो सकता है कि अब ये अपना रिलेशन पब्लिक करना चाहते हो। ऐसा कई बार देखा गया है कि बॉलीवुड कपल्स के पीआर मैनेजर्स अचनाक से कोई बड़ी खबर फैला देते हैं, जिसके बाद कपल आराम से लोगों के सामने घूमते पाए जाते हैं। Also Read - 'टॉप मोस्ट हेटेड सेलेब्रिटी' बन चुके हैं ये 10 सितारे, भारीभरकम एटीट्यूड देखकर फैंस ने बनाया विलेन

कटरीना कैफ और विक्की कौशल को डेट करते हुए लम्बा समय हो चुका है और ऐसे में संभव है कि ये अपने रिश्ते को एक स्तर ऊपर ले जाना चाहते हो। ऐसे में पीआर की तरफ से यह खबर लीक की गई हो। अब सच चाहें जो भी हो, इतना तो तय है कि इस खबर ने विक्की-कटरीना के रिश्ते पर आधिकारि मुहर लगा दी है। वैसे आपको कटरीना-विक्की की जोड़ी कैसी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।