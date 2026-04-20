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भारत आने वाले हैं कोरियन स्टार्स? PM Modi के एक बयान ने मचाई हलचल, दी K-Pop और K-Darama फैंस को दी बड़ी गुड न्यूज

Friendship Festival: आप भी के-पॉप और के-ड्रामा लवर्स हैं, तो आपके लिए बेहद अच्छी खबर सामने आई है. पीएम मोदी ने कोरियन लवर्स के लिए एक गुड न्यूज शेयर की है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 20, 2026 5:12 PM IST

भारत आने वाले हैं कोरियन स्टार्स? PM Modi के एक बयान ने मचाई हलचल, दी K-Pop और K-Darama फैंस को दी बड़ी गुड न्यूज
के-पॉप और के-ड्रामा फैंस के लुए गुड न्यूज

PM Modi Announces Friendship Festival: भारत में कोरियन ड्रामा का क्रेज बीते कुछ समय से यंगस्टर्स के सिर चढ़कर बोल रहा है. के-पॉप (K-Pop) हो या फिर के-ड्रामा (K-Dramas) हर कोई इसका दीवाना हो चुका है. के ड्रामास ने इंडियन यंगस्टर्स के दिलों में ऐसी जगह बना ली है, जिसे फिलहाल और कोई कंटेंट रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं. भारत (India) में कोरियन ड्रामे (Korean Dramas) और पॉप की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने फैंस को एक ऐसी गुड न्यूज दी है, जिसे सुनते ही वो एक्साइटमेंट से पागल हो जाएंगे.

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दरअसल, सोमवार को पीएम मोदी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के बीच एक खास मुलाकात हुई. इस दौरान पीएम मोदी ने भारत में बढ़ते कोरियाई गानों और सीरियल्स के क्रेज पर न सिर्फ खुलकर बात की, बल्कि उन्होंने कहा कि, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्ते अब और भी मजबूत हो रहे हैं और इसी को देखते हुए उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी.

K-dramas फैंस के लिए PM Modi का बड़ा तोहफा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'आज भारत के कोने-कोने में K-pop और K-dramas बहुत मशहूर हो रहे हैं. ठीक वैसे ही, कोरिया में भी भारतीय फिल्मों और संस्कृति को काफी पसंद किया जा रहा है.' ऐसे में उन्होंने दोनों देशों के बीच की इस दोस्ती को और भी गहरा करने के लिए ऐलान किया कि, साल 2028 में 'भारत-दक्षिण कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल' का आयोजन किया जाएगा.

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क्या है कोरिया का आयोध्या से कनेक्शन?

पीएम मोदी ने इस दौरान कोरिया के राजा किम सूरो और अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना की सदियों पुरानी कहानी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि, 'दोस्तों भारत और कोरिया के बीच हजारों साल पुराने सांस्कृतिक संबंध है. 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सुरीरत्ना और कोरिया के राजा किम सूरो की कहानी हमारी साझा विरासत है.'

कैसे बदला ट्रेंड?

एक समय ऐसा भी था जब 2000 के दशक की शुरुआत में कोरियाई कल्चर के बारे में लोग कम जानते थे, लेकिन आज BTS जैसे बैंड्स ने भारत में अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली है, जिन्हें चाहने वाले खुद को ARMY कहते हैं. हालांकि, सिर्फ BTS ही नहीं, बल्कि BLACKPINK, SEVENTEEN और NewJeans जैसे ग्रुप्स ने भी भारतीय यंगस्टर्स के बीच अपनी खास जगह बनाई है. वहीं अब पीएम मोदी के इस बयान और 'फ्रेंडशिप फेस्टिवल' के ऐलान के बाद K-pop और K-Dramas फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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