  • बॉयफ्रेंड संग थीं कृति सेनन, पैप्स ने कैमरे में किया कैद तो भड़क गई एक्टेस, वीडियो हुआ वायरल...

बॉयफ्रेंड संग थीं कृति सेनन, पैप्स ने कैमरे में किया कैद तो भड़क गई एक्टेस, वीडियो हुआ वायरल

Kriti Sanon Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ नजर आईं तो पैप्स ने उन्हें कैमरे कैद किया. इस बात वह काफी ज्यादा नाराज हो गईं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 13, 2026 12:28 PM IST

बॉयफ्रेंड संग थीं कृति सेनन, पैप्स ने कैमरे में किया कैद तो भड़क गई एक्टेस, वीडियो हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) हाल ही में अपनी छोटी बहन नूपुर सेनन की शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर गई थीं. शादी के फंक्शन पूरे होने के बाद मेहमान और दोस्त वापस लौट चुके हैं. वहीं, कृति सेनन भी वापस लौट रही थीं और एयरपोर्ट पर अपने कुछ करीबी लोगों और बॉयफ्रेंड कबीर बहिया (Kabir Bahia) के साथ नजर आईं. दोनों को साथ में देखते ही पैप्स ने कैमरा ऑन किया और उन्हें कैप्चर करना शुरू कर दिया. कृति सेनन ने जैसे ही ये देखा तो वह भड़क गईं. उनका नाराज होना कैमरे में कैद हो गया. कृति सेनन का लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग रिएक्शन दे रहे हैं.

कृति सेनन को किया जा रहा ट्रोल

कृति सेनन एयरपोर्ट पर अपने कुछ करीबी लोगों के साथ खड़ी थीं और उनमें उनके बॉयफ्रेंड कबीर बहिया भी शामिल थे. एक्ट्रेस को बॉयफ्रेंड के साथ देखते ही पैप्स के कैमरे उनकी तरफ मुड़ गए. इसी दौरान कृति सेनन की नजर पैप्स पर पड़ी तो वह बिफर पड़ीं और चुटकी बजाते हुए ऐसा करने से मना किया. एक्ट्रेस का गुस्सा कैमरे में कैद हो गया, वहीं कबीर बहिया से वहां से जाने लगे. कृति सेनन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'इतनी दिक्कत है तो सेलिब्रिटी ही मत बनो.' एक यूजर ने लिखा है, 'बहुत घमंडी है, पहले भी गुस्सा करते देखा है.' एक यूजर ने लिखा है, 'पहले पैप्स को बुलाओ और फिर बाद में नौटंकी करो.' एक यूजर ने लिखा है, 'ऐसा हो तो मास्क लगाकर रखो.' इस तरह से कृति सेनन को काफी ट्रोल किया जा रहा है.

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की उदयपुर में हुई शादी

गौरतलब है कि कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने अपनी लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड और सिंगर स्टेबिन बेन के साथ पहले क्रश्चियन और फिर हिंदू रीति-रिवाज के साथ शादी की है. दोनों की शादी के तीन दिन फंक्शन चले. नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी में कृति सेनन के अलावा दिशा पाटनी, मौनी रॉय, बी प्राक समेत कुछ सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे. नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन शादी के बाद सोमवार को पैप्स के सामने आए और जमकर पोज दिए. दोनों के कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

