Dilip Kumar की मृत्यु पर मीडिया कवरेज को लेकर बुरी तरह भड़कीं Kriti Sanon, पैपराजी को गुस्से में बता डाला, 'असंवेदनशील'

Kriti Sanon lashes out on paparazzi for covering Dilip Kumar funeral: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा कृति सेनॉन (Kriti Sanon) ने दिवंगत दिग्गज फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) की मौत को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों पर गुस्सा निकाला है। अदाकारा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक लंबी पोस्ट लिखकर पैपराजी को असंवेदनशील तक करार दे दिया है। अदाकारा ने इंस्टस्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करके लिखा, ‘क्या मीडिया और पैपराजी के लिए किसी के अंतिम संस्कार को कवर करना जरूरी है? अंतिम संस्कार एक बहुत निजी करम होता है और मीडिया को लोगों को शांति से दुख मनाने देना चाहिए, बिना उनके चेहरों पर कैमरे की लाइट डाले हुए।’ Also Read - Bachchan Pandey में विलेन का किरदार निभाएगा ये कॉमेडी स्टार, Akshay Kumar से होगी सीधी टक्कर !!

एक्ट्रेस ने अपनी बात को जारी रखते हुए लिखा, ‘फोटोग्राफर्स के बैकग्राउंड में आराम से बातें करते हुए ऐसे इवेंट्स की कवरेज करने वाले वीडियो देखकर बहुत दुख हुआ। मैं मीडिया से अपील करती हूं कि कृप्या अंतिम संस्कार कवर न करें और परिवार, करीबी लोगों को शांति से दुख मनाने दें। क्या आप चाहेंगे कि निजी दुख पर इस तरह फ्लैश लाइट्स पड़ें। आइए थोड़ा बदलाव करें। आइए प्रोफेशन से पहले मानवता को पड़ने दें।’ कृति सेनॉन ने इस पोस्ट को एक विनम्र अपील के कैप्शन के साथ शेयर किया है। ये इंस्टस्टोरी आप यहां देख सकते हैं।

राजकीय सम्मान से होगा दिलीप कुमार का अंतिम संस्कार

दशकों तक सिनेप्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले दिग्गज फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का आज शाम 5 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के सांता क्रूज शमशान घाट में होगा। दिलीप कुमार अपने पीछे पत्नी सायरा बानो को छोड़ गए हैं। बता दें कि दिग्गज फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार ने 22 साल छोड़ी सायरा बानो से निकाह किया था। सायरा बानो से शादी के बाद उनकी पाकिस्तानी महिला आस्मा से दूसरी शादी भी हुई थी। हालांकि शादी के महज 2 साल बाद ही दिलीप कुमार और आस्मा का तलाक हो गया था। Also Read - Akshay Kumar के साथ काम करने के लिए बेताब रहती हैं ये 15 बॉलीवुड अदाकाराएं, इस जोड़ी ने तो हिला डाला था बॉक्स ऑफिस