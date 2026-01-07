रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग उदयपुर निकलीं Kriti Sanon, लुक देख यूजर ने कर डाली Sonam Kapoor के पति से तुलना, कहा- 'इससे बेहतर...'

Kriti Sanon: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन (Nupur Sanon) जल्द ही सिंगर स्टबिन बेन के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. उदयपुर में होने वाली इस रॉयल वेडिंग के लिए पूरा परिवार रवाना हो चुका है, लेकिन इस बीच सारी लाइमलाइट कृति सेनन और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया ने बटोर ली. दरअसल, नूपुर सेनन और स्टबिन बेन के साथ कृति और कबीर भी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. जैसे ही कपल का वीडियो सामने आया वैसे ही कबीर को ट्रोल किया जाने लगा. एक यूजर ने तो सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा से उनकी तुलना कर दी.
कब होगी Nupur Sanon की शादी?
गौरतलब है कि, नूपुर सेनन (Nupur Sanon) अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड स्टबिन बेन के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कपल 11 जनवरी 2026 को उदयपुर में शादी अंदाज में शादी करेगा. शादी की रस्मों के लिए होने वाली दुल्हन नूपुर, स्टबिन बेन और उनके मम्मी-पापा कलिना एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से वे राजस्थान के लिए रवाना हुए.
रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग स्पॉट हुईं Kriti Sanon
वहीं इस दौर कृति सेनन (Kriti Sanon) भी अपने परिवार के साथ नजर आईं, लेकिन सबकी नजरें तब ठहर गईं जब कृति के साथ उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया भी नजर आए. दोनों एक साथ एयरपोर्ट पहुंचे और पैपराजी को हाथ हिलाकर ग्रीट किया और वहां से एयरपोर्ट के अंदर चले गए. लेकिन जैसे ही कपल का ये वीडियो सामने आया वैसे ही कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे. एक ने तो कबीर की तुलना सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा तक से कर दी.
कबीर बहिया के लुक पर यूजर ने कह दी बड़ी बात
कृति सेनन और कबीर बहिया के वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'सच कहूं तो कृति इससे कहीं ज्यादा बेहतर इंसान डिजर्व करती हैं. यह लड़का बस अमीर है और कुछ नहीं... न लुक्स हैं, न कुछ और इसे देखकर मुझे सोनम कपूर के पति की याद आती है.'
3 दिन चलेगा शादी का जश्न
आपको बता दें कि, नूपुर सेनन और स्टबिन बेन की शादी उदयपुर के आलीशान 'फेरमोंट होटल' में होने जा रही है. पहले खबर थी कि शादी जनवरी की शुरुआत में होगी, लेकिन अब कन्फर्म है कि 11 जनवरी को समारोह होगा. शादी का जश्न पूरे तीन दिन तक चलेगा, जिसके बाद कपल मुंबई वापस लौट आएगा. जहां इंडस्ट्री के दोस्तों और करीबियों के लिए एक प्राइवेट रिसेप्शन भी रखा गया है. फिलहाल नूपुर और स्टबिन की शादी सुर्खियों में बनी हुई है.
