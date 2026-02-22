ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • लंदन की सड़कों पर कबीर बहिया के हाथों में हाथ डाले घूमते दिखीं कृति सेनन, वीडियो हुआ वायरल...

लंदन की सड़कों पर कबीर बहिया के हाथों में हाथ डाले घूमते दिखीं कृति सेनन, वीडियो हुआ वायरल

Kriti Sanon-Kabir Bahia Video: कृति सेनन और कबीर बहिया के डेटिंग की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं. अब ये दोनों लंदन की सड़कों पर हाथों में हाथ डाले नजर आईं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 22, 2026 1:56 PM IST

लंदन की सड़कों पर कबीर बहिया के हाथों में हाथ डाले घूमते दिखीं कृति सेनन, वीडियो हुआ वायरल
कृति सेनन बिजनेसमैन कबीर बहिया के साथ नजर आई हैं.

बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) अपने निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं. उनको लेकर बीते काफी समय से कहा जा रहा है कि वह लंदन बेस्ड बिजनेसमैन कबीर बहिया (Kabir Bahia) को डेट कर रहे हैं. दोनों अक्सर साथ में स्पॉट होते रहते हैं. हालांकि, कृति सेनन और कबीर बहिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं हुआ है. अब दोनों लंदन की सड़कों पर हाथों में हाथ डाले नजर आए हैं. कृति सेनन और कबीर बहिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दोनों का वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है और इस पर कमेंट आ रहे हैं.

Also Read
'कृति सेनन का बंदा क्यूट है', कबीर बहिया ने एक्ट्रेस संग शेयर की तस्वीरें, रिश्ता पक्का मानकर चल रहे फैंस!

कृति सेनन से 9 साल छोटे हैं कबीर बहिया

कृति सेनन को लेकर अटकलें लगाई जाती रहती हैं कि वह 9 साल छोटे बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट कर रही हैं. दोनों एक साथ अक्सर नजर आ जाते हैं. कृति सेनन और कबीर बहिया ने अपने रिश्ते पर आज तक कोई बयान नहीं दिया है. अब दोनों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कृति सेनन और कबीर बहिया एक-दूसरे का हाथ थाम हुए लंदन की सड़क पर नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस ने जींस और टॉप के साथ जैकेट पहना हुआ था, वहीं बिजनेसमैन ने लोअर और टी-शर्ट के साथ हुडी पहने हुए नजर आए.

Also Read
इंटरनेट पर छाई Nupur Sanon और Stebin Ben की रिसेप्शन Photos, मरून गाउन में 'हुस्न की मल्लिका' लगी नई नवेली दुल्हन

कृति सेनन की बहन की शादी में शामिल हुए थे कबीर बहिया

बताते चलें कि कबीर बहिया अपने कथित गर्लफ्रेंड कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन की शादी में शामिल हुए थे और जमकर मस्ती की थी. यहां तक कि कबीर बहिया और कृति सेनन ने शादी के फंंक्शन के दौरान साथ में कई पोज दिए थे. नुपुर सेनन की शादी की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. गौरतलब है कि नुपुर सेनन की शादी में शामिल होने के बाद कृति सेनन और कबीर बहिया एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए तो पैप्स ने कैमरे में कैद किया. इस बात पर एक्ट्रेस भड़क गई थीं. इसका वीडियो सामने आया था. हालांकि, कृति सेनन और कबीर बहिया के फैंस दोनों की जोड़ी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि दोनों शादी कर लें. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Kabir Bahia Kriti Sanon