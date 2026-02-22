लंदन की सड़कों पर कबीर बहिया के हाथों में हाथ डाले घूमते दिखीं कृति सेनन, वीडियो हुआ वायरल...

Kriti Sanon-Kabir Bahia Video: कृति सेनन और कबीर बहिया के डेटिंग की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं. अब ये दोनों लंदन की सड़कों पर हाथों में हाथ डाले नजर आईं.

बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) अपने निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं. उनको लेकर बीते काफी समय से कहा जा रहा है कि वह लंदन बेस्ड बिजनेसमैन कबीर बहिया (Kabir Bahia) को डेट कर रहे हैं. दोनों अक्सर साथ में स्पॉट होते रहते हैं. हालांकि, कृति सेनन और कबीर बहिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं हुआ है. अब दोनों लंदन की सड़कों पर हाथों में हाथ डाले नजर आए हैं. कृति सेनन और कबीर बहिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दोनों का वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है और इस पर कमेंट आ रहे हैं.

कृति सेनन से 9 साल छोटे हैं कबीर बहिया

कृति सेनन को लेकर अटकलें लगाई जाती रहती हैं कि वह 9 साल छोटे बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट कर रही हैं. दोनों एक साथ अक्सर नजर आ जाते हैं. कृति सेनन और कबीर बहिया ने अपने रिश्ते पर आज तक कोई बयान नहीं दिया है. अब दोनों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कृति सेनन और कबीर बहिया एक-दूसरे का हाथ थाम हुए लंदन की सड़क पर नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस ने जींस और टॉप के साथ जैकेट पहना हुआ था, वहीं बिजनेसमैन ने लोअर और टी-शर्ट के साथ हुडी पहने हुए नजर आए.

कृति सेनन की बहन की शादी में शामिल हुए थे कबीर बहिया

बताते चलें कि कबीर बहिया अपने कथित गर्लफ्रेंड कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन की शादी में शामिल हुए थे और जमकर मस्ती की थी. यहां तक कि कबीर बहिया और कृति सेनन ने शादी के फंंक्शन के दौरान साथ में कई पोज दिए थे. नुपुर सेनन की शादी की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. गौरतलब है कि नुपुर सेनन की शादी में शामिल होने के बाद कृति सेनन और कबीर बहिया एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए तो पैप्स ने कैमरे में कैद किया. इस बात पर एक्ट्रेस भड़क गई थीं. इसका वीडियो सामने आया था. हालांकि, कृति सेनन और कबीर बहिया के फैंस दोनों की जोड़ी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि दोनों शादी कर लें. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

