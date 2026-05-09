Kriti Sanon ने इंडस्ट्री में पक्षपात पर दिया रिएक्शन, बोली- 'एक्ट्रेसेस की ही फीस कम करने की होती है बात'

बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में असमानता को लेकर बात होती रहती है. इस मुद्दे को लेकर बात होती है और ये लंबे समय से चर्चा का विषय बन हुआ है. दीपिका पादुकोण, तापसी पन्नू समेत कई एक्ट्रेसेस ने फीस से लेकर बराबरी असमानता पर अपनी चिंता जाहिर की है. अब एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) ने इंडस्ट्री में पक्षपात को लेकर बात की है. उनका कहना है कि इंडस्ट्री में पेट्रियार्की अभी भी है. इसके अलावा उन्होंने खुद प्रोड्यूसर को लेकर अपनी बात रखी है. आइए जानत हैं कि कृति सेनन ने क्या कहा है.
एक्ट्रेस कृति सेनन ने 'जीक्यू' के साथ बात करते हुए कहा, 'जब प्रोड्यूसर्स को कहीं कटौती करनी है तो वे अक्सर फीमेल लीड की फीस कम करने की कोशिश करते हैं भले ही बजट का बड़ा हिस्सा मेल लीड को चला जाता हो. इंडस्ट्री में पेट्रियार्की अभी भी है और हमें बराबरी की ओर बढ़ने के लिए लगातार बात करनी होगी. ये छोटी-छोटी चीजों में नजर आता है. फिल्म सेट पर अक्सर देखा जाता है कि महिला एक्टर पहले तैयार है या नहीं, ताकि पुरुष एक्टर को इंतजार ना करना पड़े. ये बिना सोचे समझे होता है लेकिन इसे बदलने की जरूरत है. मैंने हमेशा अपने लिए आवाज उठाने की कोशिश की है लेकिन करियर के शुरुआती दिनों में कुछ भी कह पाना मुश्किल होता था. मुझे याद है एक मेल स्टार जो सीनियर भी नहीं था, लेकिन उसे अच्छी कार मिल रही है. बात कार की नहीं बल्कि समानता की है. आज ज्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर प्रोगेसिव हैं लेकिन ये पक्षपात अभी मौजूद है.'
कृति सेनन ने खुद प्रोड्यूसर बनने के कारण के सवाल पर कहा, 'एक एक्ट्रेस के रूप में मैं मजबूत सोच वाली, प्रेरणादायक महिला किरदारों की ओर आकर्षित होती हूं और वहीं मेरे प्रोड्यूस करने वाले प्रोजेक्ट्स में भी झलकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पुरुष-केंद्रित फिल्म नहीं करूंगी. मैं महिलाओं के लए ज्यादा अवसर पैदा करना चाहती हूं क्योंकि हमारे लिए अभी भी बहुत कम अच्छी तरह लिखी गई स्क्रिप्टस हैं. पुरुष-प्रधान फिल्मों में महिलाएं अक्सर छोटे रोल करती हैं, लेकिन बहुत कम टॉप मेल एक्टर्स महिला-केंद्रित कहानियों में सपोर्टिंग रोल करते हैं. मुझे उम्मीद है कि मैं इसे सोच को बदल सकूंगी.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.