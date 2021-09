Madhubala और Meena Kumari की बायोपिक में 'दर्द' को जीना चाहती हैं बॉलीवुड की ये कमसिन हसीना !! This actress wants to do biopics on Madhubala and Meena Kumari: बॉलीवुड की इस खूबसूरत अदाकारा ने हाल ही में खुलासा किया है कि वो एक्ट्रेस मधुबाला और मीना कुमारी की बायोपिक में लीड रोल निभाना चाहती हैं।