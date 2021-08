Prabhas संग फेरे लेंगी Kriti Sanon, Tiger Shroff-Kartik Aaryan को दिखाया ठेंगा !!

Kriti Sanon wants to Marry Adipurush co-star Prabhas rejects Kartik Aaryan and Tiger Shroff: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा कृति सेनॉन (Kriti Sanon) इन दिनों अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए लोगों का दिल जीतती आ रही हैं। उनकी हालिया नेटफ्लिक्स रिलीज फिल्म मिमी को भी दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। दर्शकों के साथ-साथ ये फिल्म क्रिटिक्स से भी अच्छे नंबर पाने में कामयाब रही थी। इसके बाद एक्ट्रेस अपनी अगली फिल्मों की तैयारी में जुट गई हैं। फिल्म अदाकारा कृति सेनॉन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष (Adipurush) की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में एक्ट्रेस साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) के साथ नजर आने वाली हैं। फिल्म में कृति सेनॉन सीता का किरदार निभाएंगी। जबकि प्रभास प्रभु श्रीराम के किरदार में दिखेंगे। इस बीच एक्ट्रेस कृति सेनॉन ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि लोग हैरान हो गए हैं। Also Read - 100-100 करोड़ी फिल्में करने वाली इन हीरोइनों की कमाई है चिल्लर, किसी को मिलते हैं 1 करोड़ तो किसी को 2 करोड़

फिल्म अदाकारा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो एक्टर प्रभास से शादी करना चाहेंगी। एक मिनट, अगर आप ये सुनकर खुशी से उछल पड़े हैं तो बता दें कि फिल्म स्टार कृति सेनॉन ने ये खुलासा इंटरव्यू के एक सवाल पर किया था। जिसमें एक्ट्रेस को तीन ऑप्शन दिए गए थे। एक्ट्रेस से पूछा गया था कि वो प्रभास, कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) में से किसके साथ फ्लर्ट, अफेयर और शादी करना पसंद करेंगी। इस सवाल के जवाब में एक्ट्रेस ने कहा कि वो कार्तिक आर्यन के साथ फ्लर्ट करना पसंद करेंगी। जबकि टाइगर श्रॉफ के साथ अफेयर करना चाहेंगी। लेकिन शादी वो सुपरस्टार प्रभास के साथ करना चाहेंगी। कृति सेनॉन के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। साउथ सुपरस्टार प्रभास के फैंस कृति सेनॉन के इस खुलासे के बाद खुशी से झूमने लगे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस से कैसे कमेंट्स मिल रहे हैं। ये आप यहां देख सकते हैं।

Everybody knows #Prabhas is husband material — PRABHAS ᴿᵃᵈʰᵉˢʰʸᵃᵐ? (@vch2005) August 20, 2021

इन फिल्मों में बिजी हैं कृति सेनॉन

एक्ट्रेस कृति सेनॉन इन दिनों बैक टू बैक कई फिल्मों में बिजी हैं। वो आदिपुरुष के अलावा टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म गणपत में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट का हाल ही में ऐलान हुआ है। टाइगर श्रॉफ और कृति सेनॉन की ये फिल्म साल 2022 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। इसके अलावा वो अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बच्चन पांडे में भी नजर आएंगी। जबकि इसके बाद वो वरुण धवन स्टारर फिल्म भेड़िया में भी लीड रोल प्ले करने वाली हैं। तो क्या आप अदाकारा कृति सेनॉन की इन फिल्मों को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं।