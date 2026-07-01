कबीर बहिया की बाहों में दिखीं Kriti Sanon, ब्रेकअप की अफवाहों पर एक्ट्रेस ने लगाया पूर्णविराम, वायरल हो रहीं तस्वीर

कृति सेनन ने अपने हाफ-ईयरली फोटो डंप के जरिए रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया संग ब्रेकअप की सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है. एक्ट्रेस द्वारा शेयर की गई एक अनदेखी रोमांटिक तस्वीर में दोनों एक-दूसरे के करीब नजर आ रहे हैं.

कबीर बहिया की बाहों में दिखीं Kriti Sanon

बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहने वाली नेशनल अवॉर्ड विनर एक्ट्रेस कृति सेनन एक बार फिर सुर्खियों में हैं. पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर कृति सेनन और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के अलग होने की खबरें तेजी से फैल रही थीं. कबीर की एक मिस्ट्री गर्ल के साथ वायरल हुई तस्वीर के बाद फैंस यह कयास लगाने लगे थे कि इस कपल का रिश्ता टूट चुका है. हालांकि, कृति ने अब खुद सामने आकर इन तमाम गॉसिप्स और अटकलों की हवा निकाल दी है.

वायरल हो रही है फोटो

साल 2026 के शुरुआती छह महीने पूरे होने के मौके पर कृति सेनन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक 'हाफ ईयरली फोटो डंप' शेयर किया. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने अपने जीवन के उन पलों की झलक दिखाई जो अब तक सोशल मीडिया की चकाचौंध से दूर थे. कृति ने इस तस्वीरों के गुलदस्ते को एक बेहद दिलचस्प कैप्शन भी दिया. कृति ने लिखा कि 'हाफ ईयरली डंप! कुछ पल जो कभी इंस्टाग्राम पर नहीं आ पाए और कुछ पल जो शायद कभी सामने नहीं आएंगे.'

इस फोटो सीरीज में कई तस्वीरें थीं, लेकिन फैंस और मीडिया की नजरें एक खास फोटो पर जाकर टिक गईं. इस कैंडिड तस्वीर में कृति सेनन और कबीर बहिया एक साथ किसी लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस का आनंद लेते दिख रहे हैं. दोनों बेहद करीब हैं और एक-दूसरे के गले में हाथ डाले नजर आ रहे हैं. इस सिंगल फोटो ने कबीर संग उनके ब्रेकअप की खबरों पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया है.

सेलेब्स का लुक हो रहा वायरल

वायरल हो रही इस रोमांटिक तस्वीर में दोनों का लुक भी काफी चर्चा बटोर रहा है. जहां कबीर बहिया आइवरी रंग की एक खूबसूरत कढ़ाईदार शेरवानी पहने हुए बेहद रॉयल लुक में दिख रहे हैं, वहीं कृति सेनन ने उनके उलट बेहद कैजुअल ब्लैक हुडी कैरी की हुई है. कृति की इस हुडी के पीछे एक मजेदार और अतरंगी कोट लिखा नजर आया, जिस पर लिखा था 'इमोशनली इन्वेस्टेड, फाइनेंशियली ब्रोक' दोनों का यह बिंदास अंदाज सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

'कॉकटेल 2' की सफलता

पर्सनल लाइफ के साथ-साथ कृति सेनन प्रोफेशनल फ्रंट पर भी शानदार दौर से गुजर रही हैं. हाल ही में 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई उनकी रोमांटिक-कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल 2' को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म में कृति की एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग की जमकर सराहना की जा रही है. लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कृति के साथ-साथ रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.