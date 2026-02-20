कब शादी करेंगे Kritika Kamra और Gaurav Kapur? डेट और वेन्यू हुआ कन्फर्म! यहां जानें पूरी डिटेल...

Kritika-Gaurav Wedding: एक्ट्रेस कृतिका कामरा और क्रिकेट कमेंटेटर गौरव कपूर ने हाल ही में अपने रिश्ते पर ऑफिशियल मुहर लगाई थी, जिसके बाद से ही फैंस को इनकी शादी का इंतजार था. वहीं अब कपल की वेडिंग डिटेल भी सामने आ गई है.

Kritika Kamra and Gaurav Kapur Wedding: पॉपुलर टीवी सीरियल 'कितनी मोहब्बत है' फेम एक्ट्रेस कृतिका कामरा (Kritika Kamra) और टीवी प्रेजेंटर और क्रिकेट कमेंटेटर गौरव कपूर (Gaurav Kapur) ने हाल ही में अपना रिलेशनशिप कन्फर्म किया था, जिसके बाद से ही दोनों के फैंस को इनकी शादी का इंतजार था. वहीं अब खबर आ रही है कि, कृतिका और गौरव साथ में अपने जीवन के नए अध्याय को शुरू करने के लिए तैयार हैं. साथ ही कपल की शादी की डेट और वेन्यू का भी खुलासा हो गया है. इस खबर को सुनते ही कृतिका कामरा और गौरव कपूर (Kritika Kamra and Gaurav Kapur Wedding) के फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है.

कब और कहां शादी करेंगी कृतिका-गौरव?

'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, कृतिका कामरा और गौरव कपूर 11 मार्च 2026 को शादी (Kritika Kamra and Gaurav Kapur Wedding Date) के बंधन में बंधने वाले हैं. कहा जा रहा है कि, कपल मुंबई में गौरव के घर पर एक सिंपल निजी सेरेमनी में सात फेरे लेगा, जिसमें सिर्फ परिवार और कुछ खास दोस्त ही शामिल होंगे. हालांकि, इसके बाद 12 मार्च को कपल की तरह से खास रिसेप्शन पार्टी ऑर्गनाइज की जाएगी.

यहां देखें कृतिका-गौरव की शादी की पूरी डिटेल

11 मार्च 2026 (शादी): कृतिका कामरा और गौरव कपूर 11 मार्च को प्राइवेट सेरेमनी में सात फेरे लेंगे, जिसमें कृतिका और गौरव के परिवार वाले ही शामिल होंगे. इसके बाद एक छोट सी गेट-टुगेदर होगी जिसमें दोनों की फैमिली के साथ कुछ बेहद करीबी दोस्त शामिल होंगे.

12 मार्च 2026 (सेलिब्रेशन) : शादी के अलगे दिन यानी 12 मार्च को बेहद खास रिसेप्शन होगा, जो बड़ी और दिखावे वाली पार्टी से बिल्कुल अलग सादगी भरा, खूबसूरत और हमेशा याद रहने वाला होगा. कृतिका और गौरव ने इसे प्राइवेट और इमोशनल बनाने का फैसला किया है.

रिसेप्शन (ग्रैंड पार्टी) : इन छोटे कार्यक्रमों के बाद इसी शाम यानी 12 मार्च को ही, कपल की तरफ से मुंबई में ही एक शानदार और बॉलीवुड स्टाइल में पार्टी जी जाएगी. जिसमें क्रिकेट जगत और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सितारों के शामिल होने की उम्मीद है.

View this post on Instagram A post shared by Bollywood Hungama? (@realbollywoodhungama)

सादगी भरी शादी क्यों कर रहे हैं कृतिका और गौरव?

कृतिका कामरा और गौरव कपूर के एक करीबी सूत्र ने बताया कि, 'कृतिका और गौरव अपने इस खास दिन को बहुत दिखावे वाला बनाने के बजाय प्राइवेट और रियल रखना चाहते थे. वे परंपराओं को तो मानते हैं, लेकिन साथ ही चाहते थे कि शादी में उन परंपराओं की झलक भी दिखे, जो सादगी और अपनों के प्यार से भरी हो.'

'ब्रेकफास्ट डेट' के साथ रिश्ता किया था कंफर्म

कृतिका कामरा और गौरव कपूर ने पिछले साल 10 दिसंबर 2025 को अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया था. कपल ने इंस्टाग्राम पर एक ज्वॉइंट पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने 'ब्रेकफास्ट डेट' की झलक दिखाई थी और अपने रिश्ते को कंफर्म किया था. इसके बाद दोनों ने नए साल यानी 2026 का स्वागत साथ में किया था, जिसकी तस्वीरें कृतिका ने शेयर की थी. कपल ने अपना नया साल जैसलमेर में साथ मनाया था और उन खास पलों की तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, 'Fell Into 2026 Nicely...'

View this post on Instagram A post shared by Kritika Kamra (@kkamra)

इस एक्टर संग रिलेशनशिप में रह चुकी हैं कृतिका

आपको बता दें कि, गौरव कपूर कृतिक कामरा का पहला प्यार नहीं हैं. इसके पहले एक्ट्रेस टीवी स्टार करण कुंद्रा के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थीं (2009 से 2011) तक दोनों साथ थे, लेकिन फिर उनका ब्रेकअप हो गया. इसके बाद कृतिका का नाम एक्टर जैकी भगनानी के साथ भी जुड़ा था. जिसके बाद एक्ट्रेस की जिंदगी में गौरव कपूर की एंट्री हुई और अब वो शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. बता दें कि, गौरव कपूर की ये दूसरी शादी होगी. गौरव की पहली शादी मॉडल और एक्ट्रेस कीरत भत्तल से 2014 में हुई थी, लेकिन 2021 में उनका तलाक हो गया.

Read more