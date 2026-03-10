दुल्हन बनने को तैयार हैं Kritika Kamra, लीक हुआ 'आफ्टर पार्टी' कार्ड; Gaurav Kapur संग कब लेंगी साथ फेरे?

Kritika Kamra-Gaurav Kapur Wedding: टीवी से लेकर ओटीटी की दुनिया तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस कृतिका कामरा (Kritika Kamra) और क्रिकेट होस्ट और कमेंटेटर गौरव कपूर (Gaurav Kapur) ने जब से अपना रिश्ता ऑफिशियल किया था, तभी से फैंस को उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार था. हालांकि, उनके चाहने वालों का ये इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है क्योंकि शादी (Kritika Kamra-Gaurav Kapur Wedding) की खबरों के बीच कपल का 'आफ्टर पार्टी' का कार्ड सोशल मीडिया पर लीक हो गया है और अब इंटरनेट पर छाया हुआ है.
पारंपरिक इनविटेशन से हटकर है कपल का न्योता
सेलिब्रिटी इंस्टा पेज विरल भयानी के इस्टाग्राम अकाउंट पर कृतिका कामरा और गौरव कपूर की फोटो के साथ एक कार्ड पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा है- 'कम ऑन गाइज, डांस फ्लोर जलाना है. वेडिंग आफ्टर पार्टी में कोई फॉर्मल ड्रेस कोड नहीं, बस अपना बेस्ट मूड लाना. कृतिका और गौरव के साथ मिलकर जश्न मनाएं, क्योंकि लव बर्ड्स अब ऑफिशियली वन हो चुके.' गौरव और कृतिका की शादी के बाद वाली पार्टी का ये न्योता पारंपरिक इनविटेशन से काफी हटकर है. उनके फैंस को भी ये मजाकिया कार्ड काफी पसंद आ रहा है.
कब होगी कृतिका-गौरव की 'आफ्टर पार्टी'?
आपको बता दें कि, गौरव कपूर और कृतिका कामरा की ये 'आफ्टर पार्टी' 12 मार्च 2026 की शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाली है. हालांकि, इस कार्ड में कपल की शादी की डेट मेंशन नहीं की गई है, लेकिन कुछ समय पहले ऐसी खबर आई थी गौरव कपूर और कृतिका कामरा 11 मार्च 2026 को रजिस्टर्ड मैरिज करने वाले हैं जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी लोग ही शामिल होंगे. वहीं इसके बाद कपल बिल्कुल अलग अंदाज में शादी के बाद रिसेप्शन करने की बजाय मुंबई के एक जैज लाउंज में शानदार पार्टी का आयोजन करेगा, जिसका कार्ड सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
कृतिका-गौरव ने कैसे किया था रिश्ता ऑफिशियल?
गौरतलब है कि, कृतिका कामरा और गौरव कपूर काफी सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन कपल ने पिछले साल दिसंबर में अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ज्वॉइंट पोस्ट करते हुए साथ में अपनी तस्वीरें शेयर की थी. इसके बाद कृतिका और गौरव ने जैसलमेर में एक साथ नए साल यानी 2026 का वेलकम किया था, जिसकी झलक फैंस को दिखाते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, '26 में अच्छी शुरुआत हुई.' वहीं अब जल्द ही दोनों शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
