कमाल आर खान यानी केआरके (KRK) खुद को फिल्म क्रिटिक बताते हैं और रिव्यू करते रहते हैं। वह फिल्म के साथ ही बॉलीवुड स्टार्स को लेकर अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। केआरके अपने ट्विटर हैंडल के जरिए फिल्म और स्टार्स पर निशाना साधते रहते हैं। अब उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म 'दृश्यम 2' (Drishyam 2) को लेकर अपनी राय दी है। उन्होंने हमेशा की तरह फिल्म और स्टार्स की तारीफ ना करते हुए आलोचना की है। आइए जानते हैं कि केआरके ने अपने ट्वीट में अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 को लेकर क्या कहा है।

केआरके ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, 'मेरे लिए अजय देवगन बॉलीवुड के दूसरे सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, अगर वह दृश्यम 2 जैसी ड्राई फिल्म से जनता को सिनेमाघरों तक खींच सकते हैं। वह पान मसाला का भी प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब बायकॉट बॉलीवुड भी सिर्फ एक ड्रामा है और ऐसा ड्रामा अजय देवगन को नहीं रोक सकता है। कार्तिक आर्यन अभी भी नंबर 1 सुपरस्टार हैं।'

For me @ajaydevgn is 2nd biggest super star in Bollywood, if he can pull public to theatres to watch a dry film like #Drishyam2. He is endorsing Pan Masala also. Means Boycott Bollywood is also just a drama n Such drama can’t stop Ajay. No.1 super star is still @TheAaryanKartik.

