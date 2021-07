10 साल में हो जाएगा Priyanka Chopra-Nick Jonas का तलाक, KRK के शॉकिंग बयान को सुन चढ़ा लोगों का पारा

KRK predicts Priyanka Chopra Nick Jonas divorce in next 10 years: बॉलीवुड फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra)और निक जोनस (Nick Jonas) को लेकर बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और यू-ट्यूबर कमाल आर खान (KRK) ने एक बयान दिया है। केआरके ने अपनी भविष्यवाणियों की सीरीज सोशल मीडिया पर शेयर की। जिसमें एक्टर ने ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के तलाक की भविष्यवाणी कर डाली। एक्टर ने दावा किया है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का तलाक अगले 10 साल में हो जाएगा। एक्टर के इस हैरान कर देने वाले बयान के बाद हर कोई उन्हें सोशल मीडिया पर खूब सुना रहा है। Also Read - कभी बड़े पर्दे पर राज करती थीं ये 13 Bollywood Actress, रातों-रात छोड़ दिया भारत का साथ

केआरके ने अपनी 6 भविष्यवाणियों की सीरीज में तीसरे ट्वीट में लिखा, 'अगले 10 सालों में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का तलाक हो जाएगा।' केआरके का ये शॉकिंग ट्वीट आप यहां देख सकते हैं।

Prediction 03- Nick Jonas will divorce #PriyankaChopra within next 10 years! — KRK (@kamaalrkhan) July 10, 2021

केआरके को लोगों ने खूब लताड़ा

यूट्यूबर केआरके के इस ट्वीट के बाद लोग उन्हें कमेंट कर निगेटिविटी फैलाने के लिए सुना रहे हैं। एक यूजर ने उनके ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि हमें शादीशुदा जोड़ों को हमेशा साथ रहने की दुआ देनी चाहिए। न कि इस तरह से बद्दुआ देनी चाहिए। तो एक यूजर ने लिखा कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। उन्हें इस तरह किसी के बारे में निगेटिव नहीं बोलना चाहिए। जबकि एक यूजर ने कहा कि आप कभी तो किसी के बारे में अच्छा बोल दिया करो। केआरके के निगेटिव ट्वीट पर यूजर्स से भी बेहद खराब कमेंट्स मिल रहे हैं। एक्टर को मिल रहे ये कमेंट्स आप यहां देख सकते हैं।

Wow .. we should blessed them to have a beautiful marriage life.. rather than to wait for a break-ups and all.. please Stop this negativity.. ?? — (Abhishek) Sharma (@Qabhi0) July 11, 2021

You need to be taught how to be within boundaries. Whatever they may do but you don't have any right to comment on anyones personal lives. — ??AnalyticalAptitude?? (@mayurthumma1) July 10, 2021

This is thoda extra. Please refrain from making such comments about personal lives of people. — david (@david87292055) July 10, 2021

Kabhi to kisssi ke bare mein achha bol diya karo?‍♀️ — Purvi (@purvi_sr) July 10, 2021

Prediction 1: KRK will be beaten publicly in the next one year, for unsolicited predictions about people’s life — aditya (@Sillymusingss) July 10, 2021

केआरके ने किए ये ट्वीट्स

इतना ही नहीं, केआरके ने बिना किसी एक्टर का नाम लिए अपने एक ट्वीट में कहा कि ये एक्टर अपने पिता की मौत के बाद जाकर बड़ा स्टार बनेगा। जबकि एक ट्वीट में लिखा करीना और सैफ के दोनों बच्चे उनके गलत नामों की वजह से कभी स्टार नहीं बन पाएंगे।