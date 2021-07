फिल्म इंडस्ट्री को 'गटर' बताने वाली Kangana Ranaut पर भड़के KRK, क्या ले रहे हैं Raj Kundra की साइड?

Raj Pornography case: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) पर पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें एप्स पर पब्लिश करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में राज कुंद्रा का नाम सामने आने के बाद सोमवार देर रात मुंबई क्राइम ब्रांच ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस मामले की पुलिस बड़ी तेजी से जांच कर रही हैं। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने कमेंट करते हुए पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को 'गटर' बताया था। एक्ट्रेस ने कमेंट करते हुए 'टिकू वेड्स शेरू' के जरिए बॉलीवुड को एक्सपोज करने की भी बात कही थी। कंगना रनौत के इस कमेंट पर केआरके (KRK) ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा है कि कंगना की क्या मजबूरी है इस गटर में रहने की? Also Read - गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए ये 9 सेलेब्स, मिनटों में मिट्टी में मिली इज्जत

केआरके ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मुझे कोई प्रॉब्लम हैं, अगर कंगना रनौत बॉलीवुड की गटर कहती हैं लेकिन मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि वो इस गटर में क्या कर रही हैं? उन्हें इस गटर की जगह अपने खूबसूरत शहर मनाली में रहना चाहिए। आखिर कंगना की क्या मजबूरी है, इस गटर में रहने की?'

I don’t have any problem if #KanganaRanaut calls Bollywood a gutter. But I just want to ask her that what she is doing in that gutter? She should live in her beautiful city Manali instead of gutter. Aakhir Kangana Ki Kaya majboori hai, Iss Gutter main Rahne Ki? https://t.co/KwrXNYGwnM

