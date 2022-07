Aamir Khan: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha)' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। टॉम हैंक्स की 'फॉरेस्ट गंप' फिल्म की हिंदी रीमेक 'लाल सिंह चड्ढा' इसी साल 11 अगस्त को रिलीज होगी। आमिर की इस फिल्म में करीना कपूर के साथ ही साउथ के एक्टर नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) भी लीड रोल निभाते नजर आएंगे। फिल्म में चैतन्य एक आर्मी मेजर का किरदार निभाते नजर आएंगे। अब हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने आमिर खान पर सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) और नागा चैतन्य के अलग होने का आरोप लगाया है। Also Read - एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे हैं ये बॉलीवुड सुपरस्टार्स, बॉक्स ऑफिस पर हुए पाई-पाई के मोहताज

दरअसल अपने बेबाक बयानों को लेकर खबरों में रहने वाले कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, "नागा चैतन्य ने अपने एक डायरेक्टर दोस्त को कहा है कि वह इस फिल्म (लाल सिंह चड्ढा) को करके पछता रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था यह इतना बुरा होगा। लेकिन अब मैं इस फिल्म को अच्छा कहने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता।" Also Read - 'गॉडफादर में मेरी जगह सलमान को क्यों लिया?' आमिर के सवाल पर चिरंजीवी ने दिया चौंकाने वाला जवाब

Naga Chaitanya told to one of his director friend:- I do regret doing this film #LaalSinghChacha. I never thought that it will be so bad. But now I can’t do anything except calling it good film.

Fair enough!

— KRK (@kamaalrkhan) July 24, 2022