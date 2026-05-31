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क्रिस्टल डिसूजा का किसके लिए धड़का दिल? Dhurandhar एक्ट्रेस ने लेटेस्ट पोस्ट में छिपाया मिस्ट्री मैन का चेहरा

Krystle D Souza Love Life: क्रिस्टल डिसूजा बीते दिनों एक वीडियो वायरल होने के बाद से अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. अब उन्होंने एक्ट्रेस ने एक पोस्टर शेयर कर लोगों को कयासबाजी करने पर मजबूर कर दिया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 31, 2026 4:29 PM IST
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क्रिस्टल डिसूजा ने तस्वीर शेयर की है.

टीवी से लेकर फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस किस्ट्रल डिसूजा (Krystle D Souza) बीते कुछ दिनों से अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. उनका हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह दुबई के बिजनेसमैन और नेटफ्लिक्स के शो 'देसी ब्लिंग' के कंटेस्टेंट एपी संग रोमांटिक होती नजर आई थीं. इसके बाद दोनों की डेटिंग की अटकलें लगने लगी थीं. अब किस्ट्रल डिसूजा ने सोशल मीडिया पर एक रोमांटिक तस्वीर शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है. हालांकि, एक्ट्रेस ने अपने साथ वाले शख्स का चेहरा नहीं दिखाया है. लोगों का कहना है कि किस्ट्रल डिसूजा प्यार में हैं.

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किस्ट्रल डिसूजा ने शेयर की है तस्वीर

एक्ट्रेस किस्ट्रल डिसूजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी से एक तस्वीर शेयर की है. इसमें दिखाई दे रहा है कि वह मिस्ट्री मैन का रोमांटिक अंदाज में हाथ थामें नजर आ रही हैं और वह काफी खुश नजर आ रही हैं. हालांकि, किस्ट्रल डिसूजा ने मिस्ट्री मैन का चेहरा छिपा लिया है. एक्ट्रेस ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए हार्ट, स्टार और एविल आई वाले इमोजी बनाए हैं. किस्ट्रल डिसूजा और मिस्ट्री मैन की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसके बाद उनके तमाम चाहने वाले फैंस का मानना है कि उन्होंने अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी है. अब फैंस जानना चाह रहे हैं कि किस्ट्रल डिसूजा का मिस्ट्री मैन कौन है?

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किस्ट्रल डिसूजा और एपी का वीडियो हुआ था वायरल

गौरतलब है कि किस्ट्रल डिसूजा का बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें वह दुबई के बिजनेसमैन और नेटफ्लिक्स के शो 'देसी ब्लिंग' के कंटेस्टेंट एपी के साथ नजर आईं. एपी उनके गाल पर किस करते दिखाई दिए थे. इसके बाद से दोनों के डेटिंग की चर्चाएं तेज होने लगी थीं. अब क्रिस्टल डिसूजा ने जब लेटेस्ट फोटो में मिस्ट्री मैन संग तस्वीर शेयर की है तो अटकलें लगा रहे हैं कि ये एपी हो सकता हैं. हालांकि, एक्ट्रेस या एपी की तरफ से डेटिंग की खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं आया है. अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि दोनों रिश्ते में हैं या नहीं. किस्ट्रल डिसूजा तो एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं. वहीं, एपी दुबई के अरबपति बिजनेसमैन हैं और उनका लग्जरी गाड़ियों का बिजनेस है. एपी महंगी कारों को बेचते हैं और इसके साथ ही कारों को किराए पर भी देते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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