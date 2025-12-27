ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Akshaye Khanna पर लीगल एक्शन लेंगे Drishyam 3 के मेकर्स, बोले- 'उनकी सोलो फिल्म नहीं कमा पाएगी ...

Akshaye Khanna पर लीगल एक्शन लेंगे Drishyam 3 के मेकर्स, बोले- 'उनकी सोलो फिल्म नहीं कमा पाएगी 50 करोड़'

Kumar Mangat Pathak To Take Legal Action Against Akshaye Khanna: बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना ने फिल्म 'दृश्यम 3' छोड़ दी है. अब फिल्म के मेकर्स उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी में हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 27, 2025 1:23 PM IST

Akshaye Khanna पर लीगल एक्शन लेंगे Drishyam 3 के मेकर्स, बोले- 'उनकी सोलो फिल्म नहीं कमा पाएगी 50 करोड़'

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) बीते काफी दिनों से अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म में उन्होंने रहमान डकैत का निगेटिव रोल किया है, जिसकी काफी तारीफ हो रही है. इसी बीच अक्षय खन्ना के नाम एक विवाद जुड़ गया है. दरअसल, हाल ही में खबर आई थी कि उन्होंने फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) को छोड़ दिया है और इसकी वजह फीस है. अब फिल्म 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय खन्ना की डिमांड को लेकर बड़े खुलासे किए हैं और लीगल एक्शन लेने की बात कही है. आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है.

Also Read
Akshaye Khanna ने Drishyam 3 के लिए मांगे 21 करोड़ रुपये, मेकर्स ने रिप्लेस कर इस एक्टर की कराई एंट्री?

'अक्षय खन्ना ने विग लगाने की कर दी डिमांड'

फिल्म 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने बताया है कि वह अक्षय खन्ना को लीगल नोटिस भेजने वाले हैं. इसके साथ ही कन्फर्म कर दिया है कि फिल्म में एक्टर जयदीप अहलावत को कास्ट कर लिया है. इसके साथ ही कुमार मंगत पाठक का अक्षय खन्ना पर गुस्सा फूटा है. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि अक्षय खन्ना फिल्म 'दृश्यम 3' से बाहर हो चुके हैं और इसकी वजह फीस है. इसके साथ ही बताया कि अक्षय खन्ना के साथ एग्रीमेंट साइन किया था और बातचीत के बाद उनकी फीस तय की गई थी. इसके बाद उन्होंने डिमांड की वह फिल्म में विग पहनना चाहते हैं. अक्षय खन्ना की इस डिमांड पर फिल्म के डायेरक्टर अभिषेक पाठक ने उनसे कहा कि ये प्रैक्टिल नहीं है और ये फिल्म 'दृश्यम 3' की कंटिन्यूटी को तोड़ देगा. उन्होंने फिल्म फिल्म 'दृश्यम 2' में बिना विग के काम किया था.

Also Read
Dhurandhar Box Office Collection Day 18: तीसरे सोमवार को भी नहीं रुका 'धुरंधर' का तूफान, फिल्म ने की इतनी कमाई

TRENDING NOW

'जब अक्षय खन्ना कुछ नहीं थे तब उनके साथ फिल्म बनाई'

कुमार मंगत पाठक ने आगे कहा, 'कुछ चमचों ने उन्हें सलाह दी कि विग पहनने पर अच्छे नजर आएंगे, जिसके बाद से उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी. आखिरकार अभिषेक पाठक मान गए थे लेकिन अक्षय खन्ना ने कह दिया कि वह अब फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं.' कुमार मंगत पाठक ने कहा, 'जब अक्षय खन्ना कुछ नहीं था तब उनके साथ फिल्म 'सेक्शन 375' बना थी. तब कई लोगों ने उनके साथ काम ना करने की बात कही थी. उनकी एनर्जी सेट पर टॉक्सिक है. उसे पहचान दिलाने वाली फिल्म 'सेक्शन 375' है, जिसके बाद फिल्म 'दृश्यम 2' का ऑफर दिया. यही वो फिल्म जिसके बाद उन्हें कई मूवीज के लिए अप्रोच किया गया, नहीं तो वो 3-4 साल से घर पर ही बैठा था.'

Also Read
Dhurandhar Exclusive: Akshaye Khanna के FA9LA सॉन्ग और कमबैक पर राकेश बेदी का बड़ा बयान, सेट से जुड़ी बताई ये खास बात

'अक्षय खन्ना को लगता है कि वो सुपरस्टार बन गए'

कुमार मंगत पाठक ने कहा, 'अक्षय खन्ना के सिर पर कामयाबी चढ़ गई है. एक्टर ने कहा कि धुरंधर मेरी वजह से चल रही है. मैंने उनसे कहा कि धुरंधर के फेवर में कई फैक्टर काम आए हैं. उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि फिल्म 'दृश्यम 3' में अजय देवगन लीड रोल में हैं, फिल्म 'छावा' में विक्की कौशल लीड रोल में थे और फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह की लीड रोल में हैं. अगर वो आज भी कोई सोलो फिल्म करेंगे तो भारत में 50 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाएगी.' फिल्म 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर ने कहा, 'अक्षय खन्ना को लगता है कि वो सुपरस्टार बन गए हैं. अगर ऐसा है कि तो किसी स्टूडियो के पास जाओ और सुपरस्टार बजट वाली फिल्म बनाने की कोशिश करो. उस फिल्म को ग्रीनलाइट कौन देता है ये देखने वाली बात होगी. कुछ एक्टर मल्टीस्टारर फिल्म करते हैं और हिट होने के बाद उन्हें लगता है कि वो सुपरस्टार बन गए हैं.'

'अक्षय खन्ना को दे दिया था एडवांस'

फिल्म 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर ने आगे कहा, 'अक्षय खन्ना ने अलीबाग के फार्महाउस में स्क्रिप्ट सुनी थी और उन्हें पसंद आई थी. उन्होंने कहा था कि ये 500 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म है और पहले ऐसी स्क्रिप्ट नहीं सुनी. उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक को गले लगाया. इसके बाद फीस पर बात फाइनल हुई और उन्होंने एग्रीमेट पर साइन किए और उन्हें एडवांस भी दिया गया था. उनके कपड़ों के डिजाइर को भी पैसा जा चुके थे लेकिन 10 दिन पहले उन्होंने काम करने से मना कर दिया. लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता है कि वह फिल्म में हैं या नही. जयदीप अहलावत को उनकी जगह फाइनल कर लिया गया है. ईश्वर की कृपा से अक्षय खन्ना से बेहतर एक्टर मिल गया है लेकिन उनके रवैये से नुकसान हुआ है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Akshaye Khanna Bollywood News Drishyam 3 Entertainment News