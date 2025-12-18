Kumar Sanu ने एक्स वाइफ पर किया मानहानि का केस, इतने लाख का मांगा मुआवजा, जानें क्या है मामला?...

सिंगर कुमार सानू एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, इस बार वो अपने एक्स पत्नी की वजह से चर्चाओं में बने हैं. दरअसल, सिंगर ने अपनी एक्स पत्नी पर मानहानि का केस किया है और मुआवजे की मांग भी की है.

सुरों के सरताज कुमार सानू इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ के पुराने विवादों को लेकर सुर्खियों में हैं. सिंगर ने अपनी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कुमार सानू ने अपनी इमेज खराब करने के आरोप में 30 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई 17 दिसंबर 2025 को हुई, जिसने एक बार फिर बॉलीवुड के इस पुराने रिश्ते के कड़वे सच को दुनिया के सामने ला दिया है.

एक्स पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

इसी साल सितंबर में रीता भट्टाचार्य के कुछ पुराने और नए इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे. इन इंटरव्यू में रीता ने अपने पति कुमार सानू पर कई आरोप लगाए थे. रीता ने बताया था कि जब वह प्रेग्नेंट थीं, तब सानू ने उनके साथ बहुत खराब बर्ताव करते थे. उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उन्हें किचन में बंद कर दिया जाता था और उन्हें दूध या जरूरी मेडिकल सुविधाएं तक नहीं दी गईं. वहीं रीता ने सिंगर पर एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर्स और परिवार की अनदेखी करने के भी इल्जाम लगाए थे. जिसके बाद इस इंटरव्यू के वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुए थे. वहीं लोग सिंगर को गलत भी बता रहें थे.

कोर्ट में दायर की याचिका

कुमार सानू की ओर से यह याचिका मशहूर वकील सना रईस खान ने दायर की है. आपको बता दें कि सना रईस बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी हैं. कानूनी टीम का मुख्य तर्क यह है कि रीता के ये बयान तलाक की शर्तों का सीधा उल्लंघन हैं. साल 2001 में जब दोनों का तलाक फाइनल हुआ था, तब बांद्रा फैमिली कोर्ट में एक समझौता हुआ था. उस समझौते की एक प्रमुख शर्त यह थी कि भविष्य में दोनों में से कोई भी पक्ष एक-दूसरे पर किसी भी तरह का पब्लिक प्लेस में आरोप नहीं लगाएगा. याचिका में कहा गया है कि इन बयानों से कुमार सानू की ग्लोबल इमेज को भारी नुकसान पहुंचा है और उन्हें मेंटल टॉर्चर झेलनी पड़ी है.

लीगल नोटिस और ये की थी मांग

कुमार सानू ने केवल मुआवजे की मांग नहीं की है, बल्कि उन्होंने कोर्ट से उन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और पोर्टलों से उन इंटरव्यू को तुरंत हटाने की मांग की है, जिनमें मानहानिकारक बातें कही गई हैं. इससे पहले 27 सितंबर को रीता और मीडिया पोर्टलों को कानूनी नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन यह कंटेंट नहीं हटाया गया, जिसके बाद अब यह मामला कोर्ट में है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

