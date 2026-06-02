Exclusive: 'सतरंगी: बदले का खेल' के लिए Kumud Mishra ने क्यों भरी हामी? एक्टर ने खोले अंदर के राज! बताया सेट पर क्या-क्या होता था

Satrangi: Badle Ka Khel वेब सीरीज इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गदर काट रही है. इसी बीच सीरीज में बाहुबली 'सोना सिंह' का किरदार निभाने वाले एक्टर कुमुद मिश्रा ने पर्दे के पीछे के कई राज खोले हैं.

'सतरंगी: बदले का खेल' के लिए Kumud Mishra ने क्यों भरी हामी?

Exclusive with Satrangi: Badle Ka Khel Actor Kumud Mishra: ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर इन दिनों एक नई क्राइम ड्रामा वेब सीरीज 'सतरंगी बदले का खेल' जमकर गदर मचा रही है. उत्तर प्रदेश के कड़क बैकग्राउंड पर आधारित यह सीरीज सत्ता, जातिगत राजनीति और बदले की खुनी भावना को बेहद संजीदगी से पर्दे पर उतारती है. 22 मई 2026 को रिलीज हुई इस सीरीज में अंशुमान पुष्कर, आरजे महवश और दिग्गज एक्टर कुमुद मिश्रा लीड रोल में नजर आ रहे हैं.

हाल ही में अपने दमदार अभिनय के लिए मशहूर कुमुद मिश्रा ने जी मीडिया (बॉलीवुड लाइफ) से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने सीरीज की स्क्रिप्ट, सेट पर होने वाली 'लफ्फाजी' और यंग को-स्टार्स के साथ अपने तालमेल को लेकर कई दिलचस्प और मजेदार खुलासे किए.

नाम की तरह ही 'सतरंगी' है स्क्रिप्ट

जब कुमुद मिश्रा से पूछा गया कि, इस सीरीज का हिस्सा बनकर उन्हें कैसा लगा? तो इस पर उन्होंने बेहद खूबसूरती से जवाब देते हुए कहा, 'सतरंगी बदले का खेल की स्क्रिप्ट भी अपने नाम क तरह ही बिल्कुल सतरंगी है. यह बहुत ही लाजवाब कहानी है. जाहिर है, जब स्क्रिप्ट बेहतरीन होती है, तो उसका हर कैरेक्टर खुद-ब-खुद मजबूत और इंट्रेस्टिंग बन जाता है.' उन्होंने आगे अपने किरदार को चुनने की वजह के बारे में बताते हुए कहा, 'मेरा कैरेक्टर काफी डार्क है और इसमें परफॉर्म करने के लिए कई तरह के शेड्स मौजूद थ, यही वजह थी कि मैंने इस स्क्रिप्ट को तुरंत हां कह दिया.'

रोल से ज्यादा स्क्रिप्ट है जरूरी

बता दें कि, 'सतरंगी: बदले का खेल' में कुमुद मिश्रा ने एक रसूखदार और क्रूर बाहुबली का किरदार निभाया है. वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि, इस रोल की किस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, तब उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, 'मेरे लिए रोल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरी स्क्रिप्ट का अच्छा होना. अगर कहानी दमदार है, तो आपका कैरेक्टर अपने आप उभरकर सामने आता है. इस सीरीज में काम करने का एक्सपीरियंस इसलिए मजेदार रहा क्योंकि इसके हर शेड को प्ले करने में बहुत मजा आया.'

सेट पर जमती थी 'नेताओं' की महफिल, होती थी लफ्फाजी

वहीं इस दौरान उन्होंने शूटिंग के दिनों का यादगार किस्सा शेयर करते हुए बताया कि, 'सेट पर नेताओं का एक ग्रुप था और हम लोग साथ काम कर रहे थे. वो बहुत ही कमाल के लोग थे उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस स्पेशली अंशुमान के साथ काम करके बहुत मजा आया.' उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि, 'शूटिंग के अलावा हमारी जो गुटबाजी और लफ्फाजी होती थी, वो बेहद मजेदार थी. हम सिर्फ काम या एक्टिंग पर ही नहीं, बल्कि समाज और अपनी कमियों समेत कई गंभीर मुद्दों पर बातें करते थे.' उन्होंने कहा कि, 'जब आपके सामने कोई अवेयर एक्टर हो, तो काम करने का मजा दोगुना हो जाता है.'

यंग एक्टर्स से तालमेल मिलाने के लिए क्या है जरूरी?

आजकल के नए और यंग कलाकारों के साथ काम करने के अपने तरीके पर बात करते हुए सीनियर एक्टर ने एक बेहद खूबसूरत सलाह दी. उन्होंने कहा, 'इसके लिए आपको उनके साथ सिर्फ सेट पर जाकर डायलॉग बोलने तक का रिश्ता नहीं रखना होता, बल्कि एक गहरा संवाद स्थापित करना पड़ता है. आपको उनके जीवन का हिस्सा बनना पड़ता है. जब आप सामने वाले के नजरिए को जानते हैं, तो वो आपके काम में भी रिफ्लेक्ट होता है. एक्टिंग में एक-दूसरे पर भरोसा होना जरूरी है और वह तभी आता है जब आप खुलकर बात करते हैं.'

आरजे महवश को लेकर कही ये बड़ी बात

वहीं इस दौरान उन्होंने अपनी को-स्टार आरजे महवश के बारे में बात करते हुए कहा, 'वह एक बेहतरीन इंसान हैं. मेरे ख्याल से ये उनकी अभी शुरुआत है, इसलिए वो अभी खुद को थोड़ा कमतर मानती हैं और अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं रहतीं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, वह बेहद काबिल हैं और उनके भीतर गजब का पोटेंशियल है. उन्होंने कमाल का काम किया है. अगर वह अपने इस टैलेंट को सीरियसली लेंगी, तो आगे चलकर बहुत नाम कमाएंगी.'

क्या है कुमुद मिश्रा का 'मी-टाइम' मंत्र?

जब दिग्गज एक्टर शूटिंग से दूर अपने खुद के समय में होते हैं, तो वह क्या करना पसंद करते हैं? इस पर कुमुद मिश्रा ने बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ जवाब देते हुए कहते हैं कि, उन्हें किताबें पढ़ना बेहद पसंद है और यही उनका सबसे पसंदीदा टाइमपास भी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…