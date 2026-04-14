कुणाल कोहली ने 'धुरंधर' को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोले- 'बड़े डायरेक्टर्स को लगता था कि नहीं चलेगी फिल्म'

Kunal Kohli On Dhurandhar: कुणाल कोहली ने फिल्म 'धुरंधर' को लेकर ऐसी बात बताई है कि लोग हैरान रह गए हैं. आइए जानते हैं कि डायरेक्टर ने क्या बताया है.

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. फिल्म का दूसरा पार्ट यानी 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में लगा है और कमाई से कई रिकॉर्ड बनाए हैं. इसी बीच पॉपुलर डायरेक्टर कुणाल कोहली (Kunal Kohli) ने फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया है कि इंडस्ट्री के कई बड़े डायरेक्टर्स को लगता था कि फिल्म 'धुंरधर' फ्लॉप हो जाएगी. कुणाल कोहली ने ये भी दावा किया है कि इस फिल्म को बॉलीवुड के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है. आइए जानते हैं कि डायरेक्टर ने और क्या कहा है.

कुणाल कोहली बोले- इंडस्ट्री ने 'धुरंधर' को नहीं किया सपोर्ट

'फना', 'हम तुम', 'तेरी मेरी कहानी' जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले कुणाल कोहली ने एक इंटरव्यू के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. कुणाल कोहली ने 'स्क्रीन स्पॉटलाइट' से बात करते हुए कहा, 'धुरंधर को किसी ने सपोर्ट नहीं किया. जिन बड़े डायरेक्टर्स से मैंने बात की, उन्होंने कहा था कि सोमवार को फिल्म बैठ जाएगी लेकिन सोमवार को तो फिल्म और भी ज्यादा चल गई. भले ही इंडस्ट्री फिल्म को सपोर्ट ना करे फिर भी फिल्म चल जाती है.' कुणाल कोहली ने आगे बताया, 'किसी ने बॉर्डर 2 को भी सपोर्ट नहीं किया. लोगों ने कहा था कि दूसरे हफ्ते में फिल्म धीमी पड़ जाएगी, लेकिन इसने 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इंडस्ट्री आपका साथ देती है या नहीं देती है.'

कुणाल कोहली ने बताया अपनी फिल्म का किस्सा

डायरेक्टर कुणाल कोहली ने अपनी दूसरी फिल्म हम तुम रिलीज के समय को याद करते हुए कहा, 'उस समय भी बिल्कुल ऐसा ही था. उन दिनों Adlabs कुछ मल्टीप्लेक्स में से एक था और वहां पर गुरुवार को प्रीव्यू शो होता था. हम तुम का प्रीव्यू भी गुरुवार रात रखा गया था. आदित्य चोपड़ा ने मुझसे कहा कि मैं वहां ना जाऊं क्योंकि इंडस्ट्री के लोग फिल्म देखने आएंगे, वे इसे समझ नहीं पाएंगे. फिल्म के लिए कोई ट्रायल नहीं रखा गय था इसलिए मैं फिल्म की रिलीज से पहले इंडस्ट्री के लोगों का रिएक्शन जानना चाहता था. मैं वहां गया और लोगों को फिल्म पसद नहीं आई. मैं इतना निराश हो गया कि मैंने आदित्य चोपड़ा को फोन किया. उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें जाने से मना किया था क्योंकि मुझे पता है कि ये उनके टाइप की फिल्म नहीं है. तो इंडस्ट्री के 99 फीसदी लोग नहीं चहते कि तुम कामयाब हो.' बताते चलें कि साल 2004 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'हम तुम' बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. रोमांटिक फिल्म 'हम तुम' में बॉलीवुड स्टार्स सैफ अली खान और रानी मुखर्जी नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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