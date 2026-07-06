Alliance: Ex-गर्लफ्रेंड गौहर खान पर कुशाल टंडन ने किया भद्दा मजाक तो जैद दरबार पर क्यों फूटा लोगों का गुस्सा? लगा दी क्लास

Viral Video: अमेजन प्राइम के शो 'अलायंस' का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुशाल टंडन ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड गौहर खान को लेकर भद्दा कमेंट किया, लेकिन इस पर जैद दरबार का जो रिएक्शन था उसे देख लोग भड़क गए हैं.

कुशाल टंडन ने Ex-गर्लफ्रेंड गौहर खान पर किया भद्दा मजाक

Alliance Viral Video: अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा नया स्ट्रैटेजी-बेस्ड रियलिटी शो 'अलायंस' (Alliance) इन दिनों खासा चर्चा में हैं. एक्टर कुणाल खेमू (Kunal Khemu) के इस शो में 16 सेलिब्रिटीज और कंटेंट क्रिएटर्स ने पेयर्स में हिस्सा लिया है. 26 जून 2026 को शुरू हुए 'अलायंस' (Alliance Viral Video) की क्लिप लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. वहीं इसी कड़ी में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने न सिर्फ इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है बल्कि, उसे देखने के बाद शो के कंटेस्टेंट कुशाल टंडन (Kushal Tandon) और जैद दरबार (Zaid Darbar) पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और जमकर उन्हें खरी खोटी सुनाई जा रही है.

Video देख क्यों फूटा लोगों का गुस्सा?

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 'अलायंस' की क्लिप में जैद दरबार और कुशाल टंडन जिम में वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं. इसी दौरान जैद, मिनी माथुर और अर्सलान गोनी को एक वाकया सुनाते हैं.जैद बताते हैं कि, उन्होंने कुशाल से एक सिगरेट मांगी थी क्योंकि उनके पास जो सिगरेट थी वो 'बेकार' थी. इस पर कुशल टंडन ने तुरंत चुटकी लेते हुए कहा, 'तुझे साली, सारी मेरी चीजें पसंद आती हैं.' कुशाल का इशारा साफ तौर पर अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड और जैद दरबार की पत्नी गौहर खान की तरफ था, जिन्हें एक्टर पहले डेट कर चुके हैं.

कुशाल के साथ जैद पर क्यों फूटा लोगों का गुस्सा?

कुशाल के मुंह से यह बात सुनते ही वहां मौजूद मिनी माथुर बिल्कुल सन्न रह गईं. वहीं अर्सलान गोनी ने भी जैद को बीच में ही टोका और उनके चेहरे पर साफ निराशा दिखी, लेकिन सोशल मीडिया पर बवाल इस बात को लेकर ज्यादा है कि जैद इस कमेंट पर गुस्सा होने के बजाय हंसते हुए नजर आए और जैद की यही हरकत लोगों को रास नहीं आई और अब वो सोशल मीडिया पर जमकर उनकी क्लास लगा रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर फूटा नेटिजन्स का गुस्सा

इस वीडियो के वायरल होते ही नेटिजन्स ने कुशाल और जैद दोनों की क्लास लगा दी. लोग जहां कुशाल के कमेंट को 'घटिया' और 'बदतमीजी' से भरा बता रहे हैं, तो वहीं जैद को 'कमजोर पति' कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'कुशाल से ज्यादा परेशान करने वाला तो जैद का बात करने का तरीका है. ' दूसरे ने कहा, 'एक पति होने के नाते, वो यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकता है? शर्म आनी चाहिए जैद... यह कोई मजाक नहीं है.' तीसरे ने लिखा, 'भाई!!! कम से कम अपनी पत्नी की तो इज्जत करो!!!! वो गौहर खान हैं. तुम दोनों उनके नाम के आगे कहीं नहीं टिकते!!! दोस्ती का माहौल अपनी जगह ठीक है, लेकिन यह बहुत ही घटिया कमेंट था!!! जैद यह बिल्कुल सही नहीं है. वो तुम्हारे बच्चे की मां हैं. थोड़ी इज्जत करो भाई.'

हालांकि, इस पूरे विवाद और सोशल मीडिया पर हो रही थू-थू को लेकर फिलहाल गौहर खान की तरफ से कोई बयान या रिएक्शन सामने नहीं आया है.