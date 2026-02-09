ENG हिन्दी
Lahore 1947 Release Date: 'लाहौर 1947' का 'बैटल ऑफ गलवान' से होगा क्लैश, सनी देओल और सलमान खान में होगी टक्कर!

Sunny Deol Movie Release Date: सनी देओल की फिल्म 'लाहौर 1947' की रिलीज डेट आते ही फैंस काफी खुश हो गए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बॉक्स ऑफिस सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से टकराएगी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 9, 2026 7:22 PM IST

Lahore 1947 Release Date: 'लाहौर 1947' का 'बैटल ऑफ गलवान' से होगा क्लैश, सनी देओल और सलमान खान में होगी टक्कर!

बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) इन दिनों फिल्म 'बॉर्डर 2 से लोगों के बीच छाए हुए हैं. वहीं, उनकी अपकमिंग फिल्म 'लाहौर 1947' (Lahore 1947) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच इस फिल्म की रिलीज डेट सामने आई है और फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. सनी देओल की 'लाहौर 1947' को लेकर बताया जा रहा है कि आमिर खान प्रोडक्शंस इस फिल्म को 13 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा. इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी राजकुमार संतोषी के पास है तो प्रोडक्शन का काम आमिर खान देख रहे हैं. वहीं, खुशखबरी के साथ दुख वाली बात भी क्योंकि फिल्म 'लाहौर 1947' का सलमान खान (Salman Khan) की 'बैटल ऑफ गलवान' (Battle Of Galwan) के साथ क्लैश हो सकता है. आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है.

फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर आई थी ये खबर

सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. लेकिन हाल ही में 'बॉलीवुड हंगामा' की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया कि ये फिल्म अब इस डेट पर रिलीज नहीं होगी. इसके पीछे का कारण बताया गया था कि फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हो पाई थी. इसके साथ ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को रक्षा मंत्रालय को दिखाया जाएगा और इन सब काम में समय लगने वाला है. जिसके चलते फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है. वहीं, सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि सलमान खान की ये फिल्म 14 अगस्त, 2026 को सिनेाघरों में रिलीज होगी. एक्टर और मेकर्स का मानना है कि स्वतंत्रता दिवस के चलते देशभक्ति का जज्बा अलग लेवल पर होगा तो फिल्म को रिलीज करना सही रहेगा. हालांकि, अभी मेकर्स की तरफ से फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट में बदलाव को लेकर अनाउंसमेंट नहीं किया गया है. अब सनी देओल की फिल्म 'लाहौर 1947' की रिलीज डेट सामने आ गई है.

सनी देओल और सलमान खान की मूवीज में होगा क्लैश

सनी देओल की फिल्म 'लाहौर 1947' की रिलीज डेट 13 अगस्त और सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज 14 अगस्त से दोनों में बॉक्स ऑफिस क्लैश होगा. ये दोनों फिल्में साल 2026 की मच-अवेटेड मूवीज में से एक हैं. इस तरह स ये साल 2026 बड़ा क्लैश होने वाला है. दोनों स्टार्स की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और अब देखने वाली बात होगी कि किस फिल्म को ज्यादा दर्शक मिलेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

